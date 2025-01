차량 관리 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 헝가리

Momentum IoT

momentumiot.com

모멘텀은 서비스 비즈니스의 수익성을 높여줍니다. GPS 하드웨어 장치의 연결된 네트워크로 구동되는 당사의 클라우드 기반 소프트웨어 플랫폼은 귀하의 비즈니스에 대한 완전한 재무 통제 및 심층적인 운영 통찰력을 제공합니다. Momentum을 사용하면 시간이 많이 걸리는 데이터 입력이나 사람의 실수에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 데이터 수집은 항상 정확하고 자동으로 수행됩니다. 이것이 다른 소프트웨어가 실패할 때 Momentum이 탁월한 이유입니다. 더 많은 수익과 이익을 창출하세요. 연결만 하면 나머지는 Momentum이 알아서 처리해 드립니다. 모멘텀 장치의 연결된 네트워크: 차량, 장비 및 승무원 - The Eagle One: 차량, 트레일러 및 중장비용 GPS 장치 1개. OBD-II 하네스 또는 12V 배터리 하네스와 함께 사용할 수 있습니다. - Momentum Toolie: 조명 장비 및 도구에 대한 Bluetooth 지원 위치 및 활동 추적기. - The CrewID: 데이터 입력 없이 현장의 모든 인건비를 자동으로 파악하고 계산하는 개인 정보 보호 우선 인건비 추적기입니다.