금융 웰니스 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 슬로바키아

401(k)를 관리하는 것은 어렵습니다. 이것이 바로 Betterment at Work를 통해 고용주가 고품질의 401(k)를 쉽게 제공할 수 있는 이유입니다. 지속적인 관리 지원 및 투자 관리, 맞춤형 계획 설계 및 간소화된 급여 통합까지 우리는 귀하가 할 필요가 없도록 어려운 작업을 수행합니다. Betterment at Work의 맞춤형 포트폴리오, 개인화된 재무 안내, 외부 계정 연결 기능, 다양한 보완적 자산 축적, 저축 및 투자 도구를 통해 직원들이 사용하기 쉽고 강력한 투자 및 퇴직 저축 솔루션에 액세스할 수 있도록 하세요. 모바일 앱을 통해. Betterment at Work를 통해 귀하의 401(k)는 학자금 대출 지불에 대한 401(k) 일치 제공과 같은 새로운 기능뿐만 아니라 학자금 대출 관리, 529 교육 저축 및 1:1 금융 코칭과 같은 추가 금융 혜택으로 향상될 수도 있습니다. 이익*. Betterment at Work는 401(k)와 재무 복지 혜택, 접근 가능한 교육 및 도구를 현대적으로 조합하여 행복한 직원을 유치 및 유지하는 동시에 재무 목표를 달성하는 데 필요한 혜택을 제공합니다. *Betterment at Work(“SLM”)의 학자금 대출 관리는 Spinwheel과의 파트너십을 통해 제공됩니다. 529개의 계정과 해당 계획은 Betterment 외부의 프로그램 관리자 및 관리자가 보유하고 관리합니다. SLM, 529s 및 금융 코칭 서비스는 Pro 또는 Flagship 플랜의 Betterment 401(k)와 함께 번들로 제공되는 서비스의 일부로만 제공됩니다. Pro 플랜에서는 추가 요금이 적용되며 Essential 플랜에서는 제공되지 않는 서비스입니다.