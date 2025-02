직원 인식 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 타지키스탄

Zimyo

zimyo.com

Zimyo는 일상적인 HR 운영을 간소화하고 자동화하면서 복잡한 HR 과제를 해결하는 광범위한 HR-Tech 플랫폼입니다. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Shree Maruti, Capital Motion, Soho House, Qatar Wire Products 및 기타 2,500 개와 같은 현대 조직의 신뢰를 통해 Zimyo는 HR 및 급여, 출석, 성능을 포함한 포괄적 인 제품 제품군을 제공합니다. 신청자 추적, 참여, LMS 및 50+ 모듈. 이러한 솔루션을 활용하여 모든 규모의 조직은 HR 운영을 자동화하고, 오류가없는 급여를 실행하고, 정시에 급여를 지정하고, 직원 출석을 추적하고, 온보드/오프 보드 직원, 직원 성과를 추적하고, 구문 분석을 재개하고, 제공자를 보내고, 더 많은 작업을 수행 할 수 있습니다. Zimyo에서 당신을 위해 무엇이 있습니까? * 직원 참여 : 직원 펄스 조사; 피어 투 피어 직접 및 그룹 채팅; 공지 사항, 토론 포럼 및 여론 조사; 행복 지수; 익명 피드백; 헬프 데스크 및 티켓팅 * 핵심 HR : 직원 데이터 관리; 직원 셀프 서비스; 문서 및 정책; 직원 온 보딩; 직원 오프 보딩; HR 분석 및보고 * 급여 : 급여 처리 자동화; Expense Management & Payouts; Statutory Compliance Management; Multi Entity Payroll * Time & Attendance: Attendance Management; Geo-tagging & Geo-fencing; Roster Management; 출석 알림; Field-Trip Management * Performance Management Software: OKRs; Reviews (KRA/KPIs);Continuous Feedback; 일대일; 보상 및 평가 관리 * 채용 관리 소프트웨어 : 후보 관리; 인재 수영장 관리; 인터뷰 스케줄링 및 기술 기반 등급 피드백; 맞춤형 채용 프로세스 흐름; Skill Assessment; Resume Parsing; Job Board Integrations for Sourcing Furthermore, Zimyo HRMS provides round-the-clock customer support to address your inquiries promptly.