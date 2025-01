직원 인식 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 솔로몬 제도

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club은 통합 플랫폼에서 보상, 표창, 혜택, 유연한 직원 혜택, 커뮤니티 구축과 같은 기능을 통해 직장 경험과 웰빙을 촉진하는 글로벌 직원 참여 플랫폼입니다. - 우리는 관리자와 조직이 버튼 클릭만으로 직원의 노력을 인정할 수 있는 엔드투엔드 디지털 보상 및 표창 플랫폼입니다. 직원들은 플랫폼을 통해 하이파이브, 좋아요, 댓글 등을 통해 동료에 대한 감사의 마음을 표현할 수 있습니다. 우리의 R&R 플랫폼은 직원들이 10,000개가 넘는 글로벌 브랜드 중에서 선택할 수 있는 글로벌 보상 상환 시장과도 조화를 이룹니다. - Perks & Privileges 솔루션을 통해 조직은 전국적으로 독특하고 독점적인 기업 제안 및 거래를 제공함으로써 직원의 수입에 특별한 것을 추가할 수 있습니다. 유연한 혜택 제공을 통해 기업은 웰니스, 재택근무, L&D 지갑 등 특정 시장에 맞게 선별된 다양한 유형의 직원 지갑을 만들 수 있습니다. - 우리의 커뮤니티 및 펀 존 솔루션은 하나의 플랫폼에서 여러 직원 참여 프로그램을 제공합니다. 라이브 순위표가 포함된 기업 내 게임, P2P 마켓플레이스, 취미 클럽과 같은 프로그램을 통해 당사의 솔루션은 모든 유형의 조직의 직원을 하나로 모으는 데 도움이 되는 고유한 기능을 제공합니다. - 당사의 Financial Wellness 솔루션은 저렴한 가격과 무이자율로 저축하고 대출 및 급여 선지급을 받을 수 있는 시설을 제공함으로써 직원들이 재정적으로 능숙해질 수 있도록 돕습니다. Advantage Club 정보 우리는 통합 플랫폼에 보상, 표창, 커뮤니티 구축 및 FlexBen과 같은 기능을 갖춘 글로벌 직원 참여 플랫폼입니다. 우리는 10,000개 이상의 브랜드 파트너가 제공하는 독점 특권과 보상을 통해 직원 참여를 촉진하는 엔드투엔드 솔루션을 제공합니다. 2016년에 설립된 Advantage Club은 UCLA 대학원생인 Sourabh Deorah와 Smiti Bhatt Deorah가 고안한 것입니다. 이들은 데이터 마이닝과 분석을 사용하여 직원 혜택을 혁신을 창출하는 공간으로 식별했습니다. 그 이후로 우리는 전통적인 적립금 및 기업 할인 정책을 넘어서 직원 혜택을 재정의해 왔습니다. 현재 델라웨어에 본사를 두고 있으며 Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target 등을 포함하는 1,000개 이상의 인상적인 클라이언트 포트폴리오와 100개 이상의 국가에 300만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 우리는 직원 참여도를 한 단계 끌어올리기 위해 확장 가능하고 사용자 정의 가능하며 비용 효율적인 프로그램을 제공하는 데 자부심을 느낍니다. 당사의 통합 플랫폼은 마일스톤/주년/근속 연수 시상, 실시간 현물 보너스, 자동화된 인센티브, P2P 감사, 온보딩 프로그램, 웰니스 프로그램, 분기별 및 연간 성과 시상을 포함한 다양한 표창 프로그램을 제공합니다. , 기프트 카드 프로그램, 10,000개 이상의 글로벌 브랜드에 대한 독점 제안 등을 제공합니다. 2022년에는 World HRD Congress에서 'Excellence in Global R&R Program', 'Excellence in Employee Engagement', 'Excellence in Employee Experience' 상을 받았습니다. 조직이 직원의 참여와 추진력을 유지하도록 돕는 유일한 사명을 가진 Advantage Club 앱은 사용자에게 동급 최고의 경험을 제공하는 신중한 직원 참여 솔루션의 지원을 받습니다. 이 플랫폼은 철저한 직원 참여 도구를 통해 직원 채용 및 유지에 직접적인 영향을 미쳐 업계에 혁명을 일으킬 예정입니다. 우리의 사명 우리는 직원들이 적극적으로 참여하고 행복하며 크고 작은 모든 직장에서 감사와 인정의 긍정적인 문화가 있는 세상을 꿈꿉니다. 우리는 조직이 그들의 문화와 가치에 공감하는 직원 경험 및 참여 프로그램을 구축하고 실행할 수 있도록 돕기 위해 왔습니다.