이메일 서비스 - 최고 인기 앱 - 타지키스탄

Outlook Business

microsoft.com

Microsoft 365의 Microsoft Outlook (Office 365) 가입자. Outlook on Web (이전에 Exchange Web Connect, Outlook Web Access 및 Outlook Web App)은 Microsoft의 개인 정보 관리자 웹 앱입니다. 웹 기반 이메일 클라이언트, 캘린더 도구, 연락처 관리자 및 작업 관리자가 포함됩니다. 또한 추가 통합, 웹의 Skype 및 Alerts 및 모든 웹 앱에 걸쳐있는 통합 테마도 포함됩니다. Outlook on the Web은 Office 365 및 Exchange Online 가입자에게 제공되며 On-Fremises Exchange Server에 포함되어있어 사용자가 Microsoft Outlook 또는 기타 이메일 클라이언트를 설치하지 않고 웹 브라우저를 통해 이메일 계정에 연결할 수 있도록합니다. .