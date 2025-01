이메일 암호화 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 헝가리

RMail

RPost는 개인 정보 보호 및 규정 준수를 위한 이메일 암호화, 전자 서명 자동화, 법적 전자 전달 증명, 문서 권한 관리, 데이터 유출 및 인간의 전자 메일 유출을 방지하기 위한 AI 주입 서비스를 전문으로 하는 전자 서명 및 사이버 보안 서비스 분야의 글로벌 리더입니다. 보안 오류. RPost의 AI 주입 RMail 전자 보안, RSign 전자 서명 및 등록된 이메일 전자 규정 준수 플랫폼은 핵심 기술에 대해 50개 이상의 특허를 보유하고 있으며, World Mail Award for Best in Security, Initiative를 포함하여 국제적인 상과 찬사를 받았습니다. Mittelstand 독일 IT 부문 최고 혁신상, GDPR 이메일 데이터 개인 정보 보호 규정 준수 부문 APCC 최고 선택. 2,500만 명이 넘는 사용자가 100개 이상의 국가에서 10년 넘게 RPost의 서비스 추적, 증명, 암호화, 전자 서명, 인증, 공유 및 보호를 즐겨왔습니다. RPost의 최대 고객은 업계와 지역 전반에 걸쳐 세계에서 가장 존경받는 브랜드 중 일부입니다. RPost의 사명은 전 세계 고객이 가능한 가장 안전하고 규정을 준수하며 생산적인 방식으로 전자적으로 의사소통하고 거래할 수 있도록 지원하고 지속적으로 제품을 혁신하여 변화하는 요구 사항을 지원하는 것입니다.