전자상거래 검색 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 신트마르턴

Loop54s 전자상거래 사이트 검색 및 개인화는 독점 AI를 기반으로 합니다. Loop54 AI는 사이트 검색 및 카테고리 탐색을 개인화하여 각 방문자가 관련 결과를 경험할 수 있도록 합니다. 대부분의 개인화 도구에는 수개월의 데이터 수집이 필요하지만 Loop54는 소규모 데이터 세트를 사용하여 수천 개의 규칙 작업을 수행합니다. 사용자 경험을 자동으로 빠르게 개인화할 수 있습니다. 사이트 검색 위압적인 마우스 오버 없이 검색 상자를 유용한 판매원으로 바꿔보세요. - 예측 개인화 - 자동 완성 - 새로운 단어 학습 - 맞춤법 검사 - 자동 순위 및 정렬 - 콘텐츠 검색 - 동적 패싯 - 관련 결과 우리 검색은 AOV 및 전환율을 평균 30% 높입니다. 우리와 함께 일하는 일부 고객으로는 Not On The High Street, Webhallen, Office Depot 등이 있습니다.