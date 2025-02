직송 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 신트마르턴

ShipperHQ

shipperhq.com

ShipperHQ로 기대에 부응하세요! ShipperHQ를 사용하면 온라인으로 고객에게 제공하는 배송 요금과 방법을 쉽게 개인화할 수 있습니다. 장바구니 포기를 줄이고, 배송 비용을 낮추고, 국제 배송을 제공(또는 위의 모든 것)하려는 경우 ShipperHQ를 사용하면 특정 비즈니스 목표에 맞게 결제를 맞춤 설정할 수 있습니다. 10년 넘게 전 세계 수만 개의 소매업체에 서비스를 제공한 경험을 바탕으로 ShipperHQ는 전자상거래용 고급 배송 관리 도구를 통해 무료 배송 설정, 제품별 요금 조정, 프로모션 실행 등의 유연성을 제공합니다. 고객에게 배송 비용을 청구하는 금액을 관리하세요. • 정의된 제품 그룹에 대한 맞춤형 및 실시간 배송 요금을 작성하세요. • 특정 지역, 제품 중량, 가격 임계값, 카트 수량 및 고객에 대한 배송 비용을 설정하세요. • 특별 할인, 할증료 및 추가 요금을 추가하세요. 무료 배송을 포함한 프로모션 • ​​테이블 요금, 균일 요금 배송 및 배송비에 따른 용적 중량 활성화 • 관세 및 세금과 같은 수수료를 포함한 국제 배송 가격 세분화 자신의 배송 요구 사항에 맞게 결제 맞춤화 • 특정 운송업체에 대한 배송 규칙 또는 제한 사항 생성( UPS, FedEx 등) 및 방법(Ground, LTL, Express 등) • 여러 창고 또는 직송 업체의 배송 계산 방법을 자동화합니다. • 고객에게 가장 가깝거나 가장 적은 수의 배송 출발지를 기준으로 요금을 책정합니다. • 다음에 대한 규칙을 정의합니다. 특정 품목을 개별적으로 또는 여러 패키지로 배송 • 매장 내 픽업, LTL 화물 배송, 결제 시 당일 배송과 같은 옵션 제공 • 정확한 예상 배송 날짜를 위해 마감 시간, 리드 타임, 블랙아웃 날짜 및 최대 운송 시간 설정 • 활성화 고객의 주소가 주거지인지 상업지인지 확인하기 위한 주소 확인 UPS(Small Package, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx(Small Package, LTL Freight, SmartPost, Hold at Location)를 포함한 30개 이상의 운송업체 지원 ), ReTrans Freight, USPS, DHL(Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express via ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post(Retail, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO 및 Fastway에는 Real이 필요합니다. -시간 계산 배송 기능 ShipperHQ 앱에서 제3자 평가를 받으려면 Shopify 계정에서 실시간 계산 배송 기능을 활성화해야 합니다. 지금 ShipperHQ를 시작하세요. ShipperHQ.com에서 위험 부담 없는 30일 무료 평가판을 통해 ShipperHQ의 강력한 기능을 직접 경험해 보세요. Essentials, Standard 및 Pro 요금제 외에도 맞춤형 가격과 ShipperHQ의 배송 관리 기능에 대한 전체 액세스 권한을 갖춘 Enterprise 옵션도 제공합니다. UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, 30개 이상의 운송업체와 통합