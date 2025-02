웹 앱용 앱 스토어 적합한 소프트웨어와 서비스를 찾아보세요.

검색

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop를 사용하여 웹사이트를 데스크톱 앱으로 변환하고, Mac, Windows 전용의 다양한 앱에 액세스할 수 있습니다. 스페이스를 사용하여 앱을 정리하고, 여러 계정 간에 간편하게 전환하고, 전례 없이 높은 생산성을 올릴 수 있습니다. WebCatalog Desktop 다운로드 더 알아보기

최고 인기 최근에 추가된 항목 DMARC 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 타지키스탄

Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance의 약어인 DMARC 소프트웨어는 기업이 도메인에서 전송된 이메일이 DKIM(DomainKeys Identified Mail) 및 발신자 정책 프레임워크(DKIM)라는 두 가지 주요 보안 표준에 따라 적절하게 인증되도록 보장하도록 설계되었습니다. SPF). 이러한 도구는 DMARC 프로토콜의 다양한 측면을 지원하며 조직의 직원이나 고객을 위험에 빠뜨릴 수 있는 이메일 스푸핑 및 피싱과 같은 사기 활동을 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. IT 부서는 DMARC 소프트웨어를 사용하여 회사 전체 도메인은 물론 부서나 개인별 도메인을 포함하여 조직 전체의 이메일 계정을 구성하고 관리합니다. DMARC 정렬을 결정하고 DMARC 인증을 시행함으로써 이러한 도구는 조직에 등록된 하나 이상의 웹 주소에서 합법적인 메시지를 가장하려는 의심스러운 이메일을 탐지하고 차단할 수 있습니다. DMARC 소프트웨어는 보안 이메일 게이트웨이 솔루션과 통합되는 경우가 많으며 보안 이메일 게이트웨이 범주의 일부 도구에는 DMARC 준수를 지원하는 기능이 포함될 수 있습니다. 다른 보안 소프트웨어에서 DMARC 프로토콜을 광범위한 사이버 보안 전략의 중요한 요소로 통합하는 것이 점점 일반화되고 있습니다. DMARC 소프트웨어의 사용은 비즈니스 관행이 관련 정책과 일치하는지 확인하기 위해 다른 거버넌스, 위험 및 규정 준수 도구로 보완되어야 합니다. IT 규정 준수 서비스 제공업체는 DMARC 프로토콜과 같은 표준을 기준으로 회사의 현재 보안 조치를 평가할 수 있습니다. 사이버 보안 컨설팅 제공업체와 협력하면 관리 및 IT 팀이 사이버 위협으로부터 조직과 고객을 보호하기 위해 기타 보안 조치와 함께 DMARC 시행의 중요성을 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.