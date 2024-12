다양성 채용 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 가봉

Greenhouse

greenhouse.com

Greenhouse Software(일반적으로 Greenhouse로 알려짐)는 뉴욕시에 본사를 두고 채용 소프트웨어를 서비스로 제공하는 미국 기술 회사입니다. 2012년 Daniel Chait와 Jon Stross가 설립했습니다. 이 회사는 2013년 시드 라운드에서 270만 달러, 2014년 시리즈 A 라운드에서 750만 달러, 2015년 시리즈 B 라운드에서 1,360만 달러, 2015년 시리즈 C 라운드에서 3,500만 달러, 시리즈 D 라운드에서 5,000만 달러를 조달했습니다. The New York Times가 의뢰한 ...