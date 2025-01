디지털 자격 증명 관리 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 파키스탄

Give My Certificate

givemycertificate.com

Give My Certificate는 조직이 디지털 인증서와 배지를 쉽게 생성, 발행, 관리, 추적, 분석 및 확인할 수 있도록 지원하는 세계에서 가장 사용자 친화적인 자격 증명 플랫폼입니다. 15년 이상의 검증 경험을 보유한 당사 플랫폼은 개인의 교육 및 직업 여정 전반에 걸쳐 원활한 검증을 보장합니다. 기능에는 디지털 인증서, 공개 배지, 디지털 지갑 카드, Spotlight '인증 전문가' 디렉토리 및 프리미엄 화이트 라벨링이 포함됩니다. 연간 600만 개의 자격 증명과 160개국에서 200만 개의 프로필을 보유한 Give My Certificate는 전 세계 교육 기관, 훈련 제공자, 인증 기관 및 고용주가 신뢰할 수 있는 선택입니다. Give My Certificate는 다양한 소프트웨어 솔루션과의 원활한 통합을 제공하여 인증서 발급 프로세스를 간소화합니다. Moodle, Zoom, WordPress 등과 같은 인기 있는 플랫폼을 지원합니다. 또한 Zapier 통합을 통해 통합 기능을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 사용자 지정 통합을 선호하는 경우 Give My Certificate는 선택한 모든 플랫폼에 연결할 수 있는 포괄적인 API를 제공합니다.