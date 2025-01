데이터 손실 방지(DLP) 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 파키스탄

BetterCloud

bettercloud.com

BetterCloud는 시장을 선도하는 SaaS 관리 플랫폼으로 IT 팀이 SaaS 관리 작업을 최대 78%까지 줄일 수 있도록 지원합니다. BetterCloud는 다중 SaaS 환경에서 온보딩, 오프보딩 및 수명주기 중간 변경, SaaS 애플리케이션 액세스 및 자격 부여, 보안 정책을 자동화합니다. 사용자 라이프사이클 프로세스 및 일상적인 운영과 같은 중요한 작업을 간소화하고 자동화함으로써 BetterCloud의 수천 명의 고객은 더 큰 운영 효율성과 직원 생산성을 누리고 있습니다. SaaS 운영 운동을 개척한 10년 이상의 경험을 바탕으로 BetterCloud는 이제 세계 최대 규모의 SaaSOps 전문가 커뮤니티에 서비스를 제공하고 있습니다. 업계 최고의 SaaSOps 이벤트인 Altitude의 호스트이자 해당 카테고리의 최종 시장 조사인 연례 SaaSOps 보고서의 발행자로서 BetterCloud는 고객(G2)과 주요 분석 회사(Gartner 및 Forrester)로부터 SaaS 시장 리더로 인정받고 있습니다. 운영 관리. 다중 SaaS 환경을 관리하는 IT 팀을 위해 BetterCloud는 온보딩, 오프보딩 및 수명 주기 중간 변경, SaaS 애플리케이션 액세스 및 자격 부여, 보안 정책을 자동화합니다. 수동 개입 및 사용자 정의 스크립팅이 필요한 ID 및 액세스 관리 솔루션이나 수동으로 작업할 티켓을 생성하는 IT 서비스 데스크 솔루션과 달리 BetterCloud의 세분화되고 강력한 자동화 및 무제한의 사용자 정의 가능한 워크플로우는 IAM 및 헬프 데스크 자동화를 보완하여 IT 효율성을 향상시킵니다. SaaS 관리 작업의 78%를 차지합니다. IT 팀이 조직 내부에 가입, 탈퇴 또는 이동하는 모든 사람의 애플리케이션, 파일, 폴더 및 그룹에 대한 액세스를 스크립팅하거나 수동으로 관리하는 경우 BetterCloud가 자동화할 수 있는 문제에 인재와 리소스를 투입하는 것입니다. 뉴욕시에 본사를 두고 조지아주 애틀랜타에 제품 및 엔지니어링 사무소를 두고 있으며 미국 전역에 혁신 허브와 원격 인재를 두고 있는 BetterCloud는 특히 Vista Equity Partners, Warburg Pincus, 베인캐피탈, 액셀.