데이터 센터 인프라 제공업체 - 최고 인기 앱 - 프랑스령 폴리네시아

CoreSite

coresite.com

American Tower 회사(NYSE: AMT)인 CoreSite는 기업, 클라우드, 네트워크 및 IT 서비스 제공업체가 디지털 비즈니스에서 수익을 창출하고 미래에도 대비할 수 있도록 지원하는 하이브리드 IT 솔루션을 제공합니다. 고도로 상호 연결된 당사의 데이터 센터 캠퍼스는 고객이 맞춤형 하이브리드 IT 인프라를 구축하고 디지털 혁신을 가속화할 수 있도록 직접 클라우드 온램프를 갖춘 기본 디지털 공급망을 제공합니다. 20년 이상 동안 CoreSite의 기술 전문가 팀은 고객과 협력하여 운영을 최적화하고, 고객 경험을 향상시키며, 데이터를 동적으로 확장 및 활용하여 경쟁 우위를 확보해 왔습니다. 자세한 내용을 보려면 CoreSite.com을 방문하고 LinkedIn 및 Twitter에서 팔로우하세요.