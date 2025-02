데이터 침해 알림 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 신트마르턴

ComplyCloud

complycloud.com

ComplyCloud는 데이터 보호 및 IT 보안 규정 준수를 보장하는 데 필요한 유일한 소프트웨어입니다. 법률 및 IT 전문 지식을 소프트웨어와 결합하여 모든 규정 준수 관리를 자동화하고 필수 문서 출력을 제공합니다. 플랫폼을 통해 규정 준수 워크로드를 최대 80%까지 절약할 수 있으므로 비즈니스에 중요한 곳에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. GDPR 및 NIS2 전문가와 프로젝트 관리자를 손쉽게 만나보세요. 여기에는 GDPR 및 NIS2 규정 준수에 필요한 모든 것이 포함되어 있으며 구현이 쉽고 직관적이며 자동화되어 있습니다. 해당 소프트웨어는 EU 데이터 보호 변호사 및 IT 보안 전문가가 개발하고 최신 상태로 유지합니다. 다른 솔루션과 달리 ComplyCloud는 규정 준수 소프트웨어와 법률 전문 지식을 결합하여 고객에게 법적 지식, 지침 및 지원을 제공합니다. 위의 모든 것은 개인 정보 보호 권리를 위한 공동 투쟁의 결과입니다. 모든 사람에게 규정 준수가 쉽고 공정하며 투명한 세상을 원합니다. 이것이 바로 조직이 비용과 시간 효율적인 방식으로 개인 데이터와 인프라를 보호할 수 있도록 역량을 부여하는 것을 목표로 하는 이유입니다. 이는 조직뿐만 아니라 사회와 민주주의에도 '좋은' 일입니다.