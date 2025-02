다크 웹 모니터링 도구 - 최고 인기 앱 - 통가

1Password

1password.com

1Password is a password manager developed by AgileBits Inc. It provides a place for users to store various passwords, software licenses, and other sensitive information in a virtual vault that is locked with a PBKDF2-guarded master password. 기본적 으로이 암호화 된 금고는 회사 서버에 월 수수료로 저장됩니다.