CPQ 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 터크스 케이커스 제도

In Mind Cloud

inmindcloud.com

제조는 복잡합니다. 파는 것은 안됩니다. In Mind Cloud는 제조업체를 위해 만들어진 확장 가능한 디지털 판매 플랫폼입니다. 당사의 엔드 투 엔드 판매 소프트웨어는 고객의 목표를 생산 능력에 완벽하게 맞추고 모든 판매 프로세스를 하나의 플랫폼에 통합합니다. In Mind Cloud 디지털 판매 플랫폼은 CRM, CPQ 및 Commerce의 최첨단 성능을 사용하여 광범위한 제품 지식과 지능형 분석의 힘을 활용하여 판매를 향상시킵니다. In Mind Cloud(www.inmindcloud.com)는 제조업체에 권한을 부여한다는 사명을 가지고 제조 판매 플랫폼을 제공하는 독립적인 제공업체입니다. 우리는 싱가포르, 독일, 미국에 있는 사무실과 고부가가치 파트너 네트워크를 통해 전 세계적으로 사업을 운영하고 있습니다.