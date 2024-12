CPQ 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 모리셔스

In Mind Cloud

inmindcloud.com

제조는 복잡합니다. 파는 것은 안됩니다. In Mind Cloud는 제조업체를 위해 만들어진 확장 가능한 디지털 판매 플랫폼입니다. 당사의 엔드 투 엔드 판매 소프트웨어는 고객의 목표를 생산 능력에 완벽하게 맞추고 모든 판매 프로세스를 하나의 플랫폼에 통합합니다. In Mind Cloud 디지털 판매 플랫폼은 CRM, CPQ 및 Commerce의 최첨단 성능을 사용하여 광범위한 제품 지식과 지능형 분석의 힘을 활용하여 판매를 향상시킵니다. In Mind Cloud(www.inmindcloud.com)는 제조업체에 권한을 부여한다는 ...