핵심 HR 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 대만

Kenjo는 HR 부서를 매일 돕기 위해 완전하고 맞춤형 인적 자원 플랫폼입니다. Kenjo는 사용자가 문서를 관리하고, 휴가 및 결석을 관리하고, 성과 검토를 수행하며, 새로운 재능을 선택할 수 있습니다. 또한 급여 보고서도 제공합니다. Kenjo는 하나의 사용하기 쉬운 도구로 모든 HR 프로세스를 자동화하는 중소기업에 적합합니다. Because humans are more than resources. 단일 플랫폼에서 회사는 출석, 교대 계획 및 채용 등을 준수하면서 인민 관리에서 가장 중요한 운영 및 프로세스를 최적화 할 수 있습니다. All of this with the aim of making HR a key part of the success of companies and the development of their workforce.