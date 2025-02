대화 인텔리전스 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 토고

Gong.io

자세히 보기 더 많이 이해하세요. 더 많이 승리하세요. 수익 인텔리전스 플랫폼(Gong 제공)은 고객 상호 작용을 정확하게 이해하여 조직을 변화시켜 비즈니스 효율성을 높이고 의사 결정을 개선하며 수익 성장을 가속화합니다. 이를 통해 기업은 단일 통합 플랫폼에서 모든 고객 상호 작용을 포착, 이해 및 조치할 수 있습니다. Gong의 Revenue Intelligence 플랫폼은 독점 및 특허 AI 기술을 사용하여 고객 상호 작용을 정확하게 이해하여 가시성을 높이고 의사 결정을 촉진하며 조직의 전략을 조정합니다. 성공적인 결과를 얻습니다. Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio 및 Zillow와 같은 수천 개의 혁신적인 기업은 Gong을 신뢰하여 고객 현실을 강화합니다. Gong은 샌프란시스코 베이 지역에 본사를 둔 민간 회사입니다. G2의 소프트웨어 사용자 청중은 2021년과 2022년 '최고 100대 소프트웨어 제품' 목록에서 Gong을 1위로 선정했습니다. Gong은 또한 다음을 포함하여 7개의 추가 G2 Best Of 목록에서도 인정받았습니다. 최고 만족도 제품 1위, 상위 50대 제품 1위 엔터프라이즈 제품 상위 50개 중견기업 제품 중 1위 판매를 위한 최고의 제품 중소기업 제품 가장 빠르게 성장하는 제품 자세한 내용을 보려면 www.gong.io를 방문하십시오.