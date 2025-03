CASB(클라우드 액세스 보안 브로커) 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 우즈베키스탄

Citrix Cloud

Citrix는 조직이 디지털 작업 공간을 최적화 할 수 있도록 강화하는 안전하고 확장 가능한 IT 솔루션을 제공하는 주요 제공 업체입니다. Citrix 플랫폼은 생산성을 향상시키고 IT 관리를 간소화하도록 설계된 앱 및 데스크탑 가상화, 엔드 포인트 관리 및 보안 액세스 솔루션을 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. Hybrid Workforces를 지원하는 데 중점을 둔 Citrix를 통해 비즈니스는 모든 장치에서 중요한 응용 프로그램 및 데이터를 안전하게 제공하면서 장치 관리를 단순화하고 사용자 경험을 향상시킬 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 제로 트러스트 액세스 및 관찰 가능성을 통한 보안을 강조하여 조직이 민감한 정보를 보호하고 규정 준수를 보장 할 수 있도록 도와줍니다. Citrix는 의료, 금융 서비스, 정부 및 교육을 포함한 다양한 산업에 서비스를 제공하여 특정 비즈니스 요구를 충족시키기위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. Citrix는 혁신과 협업을 통해 클라우드 기반 및 온-프레미스 IT 환경에서 계속 발전하고 있습니다.