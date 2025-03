인증서 수명주기 관리(CLM) 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 우즈베키스탄

Xitoring

Xitoring은 IT 인프라를위한 올인원 모니터링 솔루션으로 빠르고 간단하게 유지할 수 있습니다! 주요 기능 : - 가동 시간 모니터링 (Ping, HTTP, API, DNS, FTP, Mail, Heartbeat, Cronjob, TCP, UDP) -1 분 간격 - Linux 서버 모니터링 - Windows 서버 모니터링 - SSL 모니터링 - 서버 소프트웨어 모니터 (웹 서버, 데이터베이스, 도커 등) - 20 비공식적 인 Channels (이메일, Whatsapp, SM, SM, SM, SM). PagerDuty 및 More!) - 15 개 이상의 글로벌 프로브 노드 - iOS 및 Android 앱 경고 및 알림 및 알림 : - 이메일 - SMS -Mobile Push -Notification -Phone Call -Telegram -Slack -Microsoft 팀 - Microsoft 팀 - Microsoft 팀 - Microsoft 팀 - Google Chat -Atlassian Opsify -Spike.sh- Pusher -row -herlet- 푸시 - 푸르트 - - Zapier OS 지원 및 통합 : - Windows Server 2012 및 이전 - 주요 Linux 배포판 (Ubuntu +14, Centos +6) 통합 : - 기본 서버 메트릭 (CPU, 메모리, 디스크 사용 및 IO, 네트워크 등) - 서비스 및 프로세스 - Apache -Nginx -Php -Mysql -Mongodb- Haproxy- redis- keydb -redis and redis- -IIS -Varnish -RabbitMQ -CouchDB -Kafka- 등! 2 개의 서버와 8 개의 가동 시간 확인에 대해 무료로 모니터링을 등록하고 시작하십시오.