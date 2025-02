경력 관리 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 토고

WorkDove

WorkDove’s engagement, performance, and talent management platform powers the employee experience. Its customers create engaged, high-performing teams and make talent a competitive advantage to drive business results. WorkDove 플랫폼은 조직이 핵심 가치와 계단식 OKR/목표를 연계하고 정기적 인 코칭 및 개발 (체크인, IDP), 직원 참여 및 대화 (직원 감정/펄스, 인식, 설문 조사)를 늘리며 성과 검토를 자동화 할 수 있도록합니다. and 360 feedback, and streamline leadership succession (9-box). 사용하기 쉬운 강력한 소프트웨어를 세계적 수준의 고객 성공 팀과 결합하여 WorkDove는 고객과 오래 지속되는 관계를 구축합니다. ADP Marketplace 파트너 인 WorkDove는 전용 ADP 인재 번들로 사람 데이터에 직접 연결하면서 30 개가 넘는 다른 HRI/급여 시스템과 통합 할 수 있습니다.