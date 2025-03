Bill.com

Bill.com은 중소 기업을위한 백 오피스 금융 운영을 자동화하는 클라우드 기반 소프트웨어 제공 업체입니다. Bill.com 플랫폼은 비즈니스를 공급 업체 및 고객과 연결하여 현금 유입 및 유출을 관리 할 수 ​​있도록 도와줍니다. 최고의 경쟁자에는 Tipalti 및 Yaypay가 포함됩니다. Bill.com은 미국 최대의 미국 금융 기관과 파트너 관계를 맺고 있으며 미국 100 대 회계 회사 중 70% 이상, Oracle Netsuite, Sage Intacct., Quickbooks 및 Xero를 포함한 회계 소프트웨어 패키지를 선호하며 CPA에 대한 디지털 지불 솔루션의 선호하는 공급 업체입니다. Com, AICPA (American Institute of CPA)의 기술 자회사. 흰색 표지, 엔드 투 엔드 지불 자동화 플랫폼, Bill.com Connect는 단일 사인온 온라인 비즈니스 뱅킹 생태계의 일환으로 금융 기관에 제공됩니다. 현재 고객으로는 JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank 및 Omaha의 First National Bank가 있습니다. Bank of America와 PNC는 Bill.com을 지불 기술 오퍼링의 일부로 사용합니다. 2019 년 현재이 회사는 캘리포니아 주 산호세와 텍사스 휴스턴에 사무소를두고 있습니다.