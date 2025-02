청구 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 신트마르턴

Xero

xero.com

Xero는 호주 증권 거래소에 상장 된 뉴질랜드 국내 공공 기술 회사입니다. Xero는 중소기업을위한 클라우드 기반 회계 소프트웨어 플랫폼입니다. The company has three offices in New Zealand (Wellington, Auckland and Napier), six offices in Australia (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane and Perth), three offices in the United Kingdom (London, Manchester and Milton Keynes), three offices in the United States (Denver, San Francisco and New York), as well as offices in Canada, Singapore, Hong Kong and South Africa.Xero's products are based on the software as a service (SaaS) model and sold by subscription, based 가입자가 관리하는 회사 엔티티의 유형 및 수와. 이 제품은 180 개 이상의 국가에서 사용됩니다.