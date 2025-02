Help Lightning

Help Lightning은 원격 지원을 전문으로 하는 B2B SaaS(Software as a Service) 회사입니다. 회사의 전문가가 전 세계 어디에서나 도움이 필요한 모든 사람과 가상으로 나란히 작업할 수 있는 차세대 영상 협업 서비스를 제공합니다. 회사의 클라우드 기반 솔루션은 두 개의 비디오 스트림 병합, 3D 주석 사용 등 증강 현실 기능을 적용하여 실시간 커뮤니케이션을 개선하고 어려운 문제를 해결합니다. Help Lightning은 복잡한 장비 및 제품의 설치, 검사, 교육, 서비스 및 수리에 사용됩니다. Help Lightning을 통해 고객은 최초 수리 비율 증가, 트럭 이동 감소, 인력 용량 확장, 최종 고객 만족도 증가 등 즉각적인 성능 개선을 경험하는 동시에 서비스 수익과 마진도 향상됩니다.