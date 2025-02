웹 앱용 앱 스토어 적합한 소프트웨어와 서비스를 찾아보세요.

AR WYSIWYG 편집기 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 통가

증강 현실(AR) WYSIWYG(What You See Is What You Get) 편집기는 코딩 전문 지식이 거의 없거나 전혀 없는 사용자가 손쉽게 AR 경험을 제작할 수 있도록 지원합니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 기능을 갖춘 AR WYSIWYG 편집기는 AR 개발자가 대상 이미지로 알려진 3D 개체를 가져와 사전 디자인된 장면에 원활하게 통합할 수 있도록 지원합니다. 이러한 대상 이미지는 카메라의 관점에서 감지 및 추적이 가능해야 하며 HTML 콘텐츠와 오버레이될 수 있어야 합니다. 또한 AR WYSIWYG 편집기는 이러한 대상 이미지를 안전하게 저장하여 사용자가 필요에 따라 다시 방문하고 수정할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이러한 도구는 전통적인 코딩 요구 사항의 복잡성 없이 AR 모바일 애플리케이션을 만드는 데 관심이 있는 개인에게 특히 유리합니다.