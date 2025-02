API 마켓플레이스 - 최고 인기 앱 - 세인트헬레나

IFTTT

IFTTT라고도 알려진 If This Then That은 애플릿이라는 간단한 조건문 체인을 생성하는 프리웨어 웹 기반 서비스입니다. 애플릿은 Gmail, Facebook, Telegram, Instagram 또는 Pinterest와 같은 다른 웹 서비스 내에서 발생하는 변경 사항에 의해 트리거됩니다. 예를 들어, 애플릿은 사용자가 해시태그를 사용하여 트윗하거나 사진을 복사하는 경우 이메일 메시지를 보낼 수 있습니다. 누군가가 사진에 사용자를 태그하면 Facebook이 사용자 아카이브에 추가됩니다. 웹 기반 애플리케이션 외에도 서비스는 iOS 및 Android에서 실행됩니다. 2015년 2월, IFTTT는 원래 애플리케이션의 이름을 IF로 변경하고 사용자가 바로가기 애플리케이션과 작업을 만들 수 있는 Do라는 새로운 앱 제품군을 출시했습니다. 2015년 기준으로 IFTTT 사용자는 매일 약 2천만 개의 레시피를 만들었습니다. 이후 Do 앱 제품군의 모든 기능이 새롭게 디자인된 IFTTT 앱에 통합되었습니다.