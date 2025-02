분석 플랫폼 - 최고 인기 앱 - 싱가포르

Phocas Software

귀하의 데이터에 대해 좋은 느낌이 필요하십니까? 귀하의 비즈니스가 더 확실하게 더 빠르게 움직여야 한다면 Phocas가 도움을 드릴 수 있습니다. 우리는 전사적으로 사용할 수 있는 올인원 비즈니스 계획 및 분석 플랫폼을 보유하고 있습니다. ERP, 회계 및 기타 시스템에서 직접 제공되는 단일 관리 소스입니다. Phocas는 통찰력 확보, 보고, 성과 추적, 영업 팀 관리, 지출 계획, 현금 흐름 관리, 예산 구축, 예측 및 월말 업무 수행과 관련하여 중견기업이 겪는 어려움을 해결합니다. 당신이 큰 그림을 그리는 사람이든 세부 사항에 직접 접근하는 사람이든 상관없이 Phocas를 사용하면 결과가 실시간으로 정확할 것이라는 확신을 가지고 데이터 발견의 길을 선도할 수 있습니다. Phocas는 당신의 두뇌(또는 상사)가 떠오르는 대로 빠르게 중요한 비즈니스 질문에 답하기 위해 당신의 생각의 흐름을 따라갑니다. Phocas는 귀하의 질문에 답변할 뿐만 아니라; 당신이 생각지도 못했던 새로운 질문과 기회를 찾아드립니다! 비기술적인 사용자를 위해 설계된 Phocas는 강력한 분석 및 시간 절약 재무 보고 기능을 제공합니다. 현지, 지역 또는 글로벌 판매, 재고, 예측, 가격, 이윤, 예산 등에 대한 데이터를 몇 초 만에 불러옵니다. Phocas를 사용하면 임시 데이터 조사를 수행하거나 데이터를 연결 및 통합하고, 추세를 식별하고, 모델링을 수행하고, 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다. 모든 Phocas 사용자는 쉽고 빠르게 대화형 대시보드를 구축하고, 협업하고, IT 부서의 도움 없이 그 자리에서 수정할 수 있습니다. Phocas 대시보드를 사용하면 표면을 긁는 것 이상의 작업을 수행할 수 있습니다. 많은 BI 도구와 달리 대시보드에서 기본 비즈니스 데이터, 개별 트랜잭션까지 바로 이동할 수 있습니다. 얼마나 자세히 보고 싶은지, 어떻게 보고 싶은지 결정하세요. 스마트 보안을 사용하면 여러 사용자가 볼 수 있는 데이터에 대한 제한을 적용하거나 제거할 수 있으므로 IT 부서가 사용자를 위한 개별 대시보드를 구축하는 데 드는 시간을 절약할 수 있습니다. 우리의 재무제표는 월말 보고를 자동화하고(반복적인 Excel 논쟁에 작별 인사) 여러 엔터티의 통합을 단순화합니다. Phocas Budgeting and Forecasting을 사용하면 예산을 쉽게 수정할 수 있으며 재무 리더가 변화하는 비즈니스 및 경제 환경에 대처할 수 있도록 보다 역동적인 프로세스를 제공합니다. 추가 데이터 소스를 통합하여 동인 기반 예산을 구축하고 예측과 비교하여 실제 성과를 추적합니다. Phocas는 모든 주요 ERP 또는 CRM 프로그램(및 귀하의 비즈니스에서 사용할 수 있는 기타 모든 데이터 소스)과 성공적으로 통합되어 특정 요구 사항에 맞게 쉽게 사용자 정의할 수 있는 빠른 시작을 제공합니다. 당사의 관리형 구현 및 비즈니스 기반 사용자 보안은 귀하와 귀하의 IT 직원이 생산성을 유지하고 핵심 비즈니스에 전념할 수 있도록 하는 솔루션을 제공합니다. Phocas는 또한 보기 쉬운 지도에 거래 데이터와 지리공간 데이터를 결합하는 기능을 제공합니다. 도시, 지역 또는 국가의 상위 10개 고객을 지도에 표시하여 수익성을 표시합니다. 특정 위치를 정확히 찾아내거나 열 지도를 사용하여 여러 위치에 대한 데이터를 표시합니다. Phocas 매핑은 OpenStreetMap 또는 Google API와 함께 사용할 수 있습니다. Phocas는 모바일 사용을 위한 완전한 비즈니스 인텔리전스 제품군을 제공합니다. Phocas를 여행 중에 가져가면 어디에 있든 실시간 데이터 조사 기능을 사용할 수 있습니다. 언제 어디서나 데이터에 액세스하세요. 차 안에서, 공항에서, 해외에서, 해변에서! 고객들은 2013년부터 연례 BARC 설문조사에서 Phocas를 지속적으로 높은 평가를 해왔습니다.