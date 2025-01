회계 소프트웨어 - 최고 인기 앱 - 카타르

Wave

waveapps.com

Wave는 중소기업을 위한 금융 서비스와 소프트웨어를 제공하는 회사입니다. Wave는 캐나다 토론토의 Leslieville 지역에 본사를 두고 있습니다. 회사의 첫 번째 제품은 직원이 1~9명인 기업을 위해 설계된 무료 온라인 회계 소프트웨어였으며, 그 뒤를 이어 송장 발행, 개인 금융 및 영수증 스캔 소프트웨어(OCR)가 나왔습니다. 2012년 Wave는 처음에는 Payments by Wave(신용 카드 처리)와 Payroll by Wave를 시작으로 금융 서비스 분야로 사업을 확장하기 시작했으며, 이후 2017년 2월에는 Lending by Wave를 시작했지만 이후 중단되었습니다.