First Citizens Bank의 계열사인 SVB(Silicon Valley Bank)는 세계에서 가장 혁신적인 기업과 투자자들의 은행입니다. SVB는 기술, 생명 과학 및 의료, 사모 펀드, 벤처 캐피털 및 고급 와인 산업 분야의 개인 및 회사에 상업 및 민간 금융 서비스를 제공합니다. SVB는 미국 전역의 혁신 센터에서 운영되며 심층적인 부문 전문 지식, 통찰력 및 연결을 통해 역동적인 고객의 고유한 요구 사항을 충족합니다. SVB의 모회사인 First Citizens Bancshares, Inc.(NASDAQ: FCNCA)는 2000억 달러 이상의 자산을 보유한 미국 상위 20개 금융 기관입니다. First Citizens Bank, FDIC 회원.

웹사이트: svb.com

면책 조항: WebCatalog는 Silicon Valley Bank에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.