NAS(National Academy of Sciences)의 동료 검토 저널인 Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS)는 생물학, 물리 및 사회 과학을 광범위하게 포괄하는 영향력이 크고 독창적인 연구의 권위 있는 소스입니다. 저널은 범위가 전 세계적이며 전 세계 모든 연구자에게 제출이 열려 있습니다. PNAS는 국립과학원 창립 500주년을 기념하여 1914년에 설립되었습니다. 그 이후로 우리는 최고 품질의 과학 연구만을 출판하고 그 연구를 광범위한 청중이 접근할 수 있도록 노력해 왔습니다. 또한 PNAS는 과학 뉴스, 논평, 관점, 특별 기능, 팟캐스트 및 NAS 회원 프로필을 게시합니다.

웹사이트: pnas.org

