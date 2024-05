Pacific Technology는 다양한 디지털, 하드웨어, 스마트 홈, 자동차 기술 및 기타 측면에 대한 뉴스, 리뷰, 쇼핑 가이드 및 기타 콘텐츠를 제공하는 전문 IT 포털입니다. 2000년에 설립된 이 웹사이트는 중국 최초의 IT 전문 포털 중 하나로, 매일 대량의 최신 기술 정보와 심층적인 보고서를 제공합니다. IT 산업의 모든 측면을 다루며 디지털 매니아와 기술 매니아에게 중요한 정보 소스입니다. 홈페이지 내용으로 볼 때, 퍼시픽테크놀로지는 국내 IT 분야에서 일정한 영향력과 권위를 갖고 있습니다.

웹사이트: pconline.com.cn

