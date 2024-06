LiveOne(NASDAQ:LVO)은 음악 및 라이브 엔터테인먼트에 전념하는 글로벌 디지털 미디어 회사입니다. LiveOne은 EDC Mexico 2019, Sziget Festival, On The Scene from ALTer EGO 2022, Fever 333, Incubus의 Mike Einziger 등 전 세계 라이브 이벤트 및 축제를 시청할 수 있는 곳입니다.

웹사이트: liveone.com

