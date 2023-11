LINE WORKS is a tool that provides all the communication you need for work in one app, including the LINE chat and stamps, as well as a calendar, and address book. Each company, organization, or team can register and use LINE WORKS, and the first person to start LINE WORKS can add/invite members to start communication. With LINE WORKS, people of different generations and IT experience can communicate more smoothly, regardless of the size of the company, the type of industry, or the type of job ! 비즈니스 채팅: LINE WORKS(라인워크스)는 LINE에서 친숙한 채팅이나 스탬프는 물론, 캘린더나 주소록 등 업무에 필요한 커뮤니케이션이 하나의 앱으로 완결되는 툴입니다. 회사나 단체, 팀별로 등록하여 이용할 수 있으며, 가장 먼저 LINE WORKS를 개설한 사람이 멤버를 추가/초대함으로써 커뮤니케이션이 시작됩니다. LINE WORKS를 사용하면 기업의 규모와 업종, 직종의 울타리를 넘어 세대나 IT 경험이 다른 사람들의 의사소통을 원활하게 할 수 있습니다!

웹사이트: line.worksmobile.com

면책 조항: WebCatalog는 LINE WORKS에 의해 제휴, 연관, 승인, 보증된 것이 아니며, 어떤 방식으로도 공식적으로 연결되어 있지 않습니다. 모든 제품 이름, 로고, 브랜드는 각 소유자의 자산입니다.