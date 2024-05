First Insight는 디자이너, 판매자, 브랜드 관리자, 구매자 및 마케팅 팀이 소매 업계를 위해 특별히 고안된 디지털 설문 조사에 소비자를 참여시켜 매일 직면하는 주요 질문에 답할 수 있는 차세대 의사 결정 플랫폼을 제공합니다. 소매업체 리더들은 First Insight의 디지털 테스트 플랫폼(InsightSUITE)을 사용하여 대상 고객의 가치를 발굴하여 성장을 지원합니다. 당사의 솔루션은 제로파티, 고객의 소리 데이터를 수집하고 이를 AI와 결합하여 재무 목표를 현실로 만듭니다. 왜 퍼스트 인사이트인가? First Insight의 디지털 참여 모듈을 사용하면 간단하고 몰입도 높은 브라우저 기반 사용자 경험을 통해 잠재 고객, 소비자, 고객 및 직원의 참여를 유도할 수 있습니다. 이 고객의 소리 소프트웨어는 설문 조사 질문, 감정 평가, 가치 평가 및 공개 의견을 통해 피드백을 수집합니다. 기업은 하나의 통합 플랫폼 내에서 자체 브랜딩, 인센티브 및 링크를 사용하여 참여를 맞춤화할 수 있습니다. 입증되고 미래 지향적이며 효율적임: InsightSUITE의 알고리즘은 인간의 계산 및 베이지안 모델을 사용하여 통계적으로 유효한 결과에 필요한 응답 수를 최소화합니다. 이 접근 방식을 사용하면 다른 연구 방법보다 더 정확하고 저렴하며 빠른 테스트가 가능합니다. 전문가 계정 지원: First Insight 계정 관리자는 소매 전문가입니다. 우리 팀원은 InsightSUITE 플랫폼을 성공적으로 운영하고 가치 창출 시간을 최소화하는 데 필요한 기술을 갖추고 있습니다. 분석가 범위/승인: 2022년 대표 공급업체로 등재됨 Gartner의 2021년 에디션에 포함된 상품 판매 부문의 소매 구색 최적화 애플리케이션을 위한 Gartner® 시장 가이드.

웹사이트: firstinsight.com

