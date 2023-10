Talking Ben the Dog は Outfit7 Limited が開発したシミュレーション ゲームです。 BlueStacks アプリ プレーヤーを使用して、Android ゲーム Talking Ben the Dog を PC または Mac でプレイします。ベンは退職した化学教授で、穏やかで快適な生活の中で、食べたり飲んだり、新聞を読んだりすることを楽しんでいます。 彼が応答する前に、新聞を折るほど長い間嫌がらせをする必要があります。その後、彼に話しかけたり、つついたり、くすぐったり、さらには電話をかけたりすることもできます。一方、ベンは、研究室に連れて行くと犬のように大喜びします。そこでは、2 つの試験管を組み合わせて化学実験を行い、ユーモラスな結果を見ることができます。 げっぷをさせるスカトロジー的な方法もありますが、それで雑誌を手放すことはできません。彼から新聞を取り上げると、彼はあなたが言ったことを犬のような声で繰り返します。 PC またはモバイル Web ブラウザーで Talking Ben the Dog をプレイします。今すぐ.gg で無料でオンライン ゲームのプレイを始めましょう。

免責事項:WebCatalogはTalking Ben the Dogによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。