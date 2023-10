Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends は、オンラインの対戦相手と戦い、お互いの城や軍隊を撃ち合うマルチプレイヤー ゲームです。城の前には大砲があり、画面の左端と右端の間で常に振動します。あなたの仕事は、適切なタイミングで大砲を発射し、迫り来る敵の大群を攻撃することです。兵士は敵の城を通過するとすぐに自動的に攻撃を開始します。そのため、兵士が通過する前に阻止できるように最善を尽くしてください。オンラインで本物の敵と対戦したり、自分だけのプライベート ルームを作成して友達を招待したりできます。スペース バーまたはマウスの左クリックを使用して大砲の弾を発射します。モバイル デバイスを使用している場合は、代わりに指を使って画面をタップしてください。Castle Fight With Friends は MarketJS によって作成されています。 Poki で他のカジュアル ゲームをプレイ: Stupid Zombies 2、Castle Blocks、Idle Startup Tycoon、Idle Mining Empire、Idle Money Tree、Stupid Zombies、Classic Solitaire、Ping Pong、Sudoku Village、Tactical Squad、Super Bubble Shooter、Mine Sweeter、Mineスイーパー、仲間との 8 ボール プール、麻雀ピラミッド、アンブロック イット、パワー バドミントン、トゥルー ラブ カリキュレーター、ハングマン、ルード ヒーロー、数学トリビア ライト、スーパー ガール ストーリー、タイピング ファイター Poki.Castle で無料でキャッスル ファイト ウィズ フレンズをプレイできます。 Fight With Friends は、コンピュータおよび携帯電話やタブレットなどのモバイル デバイスでプレイできます。

ウェブサイト:poki.com

