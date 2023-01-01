Musical Game for Kids
now.gg
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるMusical Game for Kidsのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
Musical Game for Kids は Orange Studios Games によって開発されたカジュアル ゲームで、now.gg を使用するとブラウザでオンラインでゲームをプレイできます。ここでは他にも興味深いオンライン ゲームがたくさんあります。
ウェブサイト：now.gg
免責事項：WebCatalogはMusical Game for Kidsによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。
こちらもおすすめ
Piano Kids - Music & Songs
now.gg
Baby Piano Games & Kids Music
now.gg
Coloring & Learn
now.gg
Kids Monster Truck Racing Game
now.gg
Math Kids: Math Games For Kids
now.gg
Kids Math: Math Games for Kids
now.gg
Educational Games for Kids!
now.gg
Puzzle Vehicles for Kids
now.gg
Fireman for Kids
now.gg
Kids Music– Kids Song & Rhymes
now.gg
Prodigy Math: Kids Game
now.gg
Bini Game Drawing for kids app
now.gg