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Magic Friends: Rainbow Hands

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Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるMagic Friends: Rainbow Handsのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。

多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。

ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。

Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。

アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！

デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。

広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。

Magic Friends: Rainbow Hands は MOONEE PUBLISHING LTD によって開発されたアクション ゲームであり、now.gg を使用するとブラウザでゲームをオンラインでプレイできます。ここでは他にも興味深いオンライン ゲームがたくさんあります。

ウェブサイト：now.gg

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