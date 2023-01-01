Magic Friends: Rainbow Hands
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多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
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Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
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Magic Friends: Rainbow Hands は MOONEE PUBLISHING LTD によって開発されたアクション ゲームであり、now.gg を使用するとブラウザでゲームをオンラインでプレイできます。ここでは他にも興味深いオンライン ゲームがたくさんあります。
ウェブサイト：now.gg
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