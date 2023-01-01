Block Sun Earth
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多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
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Block Sun Earth is a simulation game developed by Trending Games Global and now.gg allows playing game online in your browser. There are many more interesting online games that you can explore here.
ウェブサイト：now.gg
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