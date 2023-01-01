Super Wings: Educational Games
now.gg
WebCatalogをインストールしていませんか？WebCatalogをダウンロード。
Mac、Windows、Linux用WebCatalogにあるSuper Wings: Educational Gamesのデスクトップアプリを使って、体験を向上させましょう。
多くの拡張機能を備えた、気の散らないウィンドウでアプリを実行できます。
ブラウザを切り替えることなく、複数のアカウントとアプリを簡単に管理・切り替えることができます。
Webアプリをメニューバー（トレイ）に追加すると、キーボードショットカットですばやくアクセスできます。
アプリをデフォルトのメールクライアントとして設定したり、ウィンドウを並べたり、通知を管理したりなどできます！
デスクを離れる時は、パスワードまたはTouch IDを使ってアプリをロックできます。
広告をブロックし、トラッカーが個人データにアクセスするのを防ぎ、ウェブサイトを高速化します。
Super Wings: Educational Games は AppQuiz によって開発された教育ゲームで、now.gg を使用するとブラウザでオンラインでゲームをプレイできます。ここでは他にも興味深いオンライン ゲームがたくさんあります。
ウェブサイト：now.gg
免責事項：WebCatalogはSuper Wings: Educational Gamesによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。
こちらもおすすめ
Educational games for toddlers
now.gg
Educational Games for Kids!
now.gg
Educational games for kids 2-4
now.gg
Super Oscar
now.gg
Super Snail
now.gg
Super Soccer League Games 2023
now.gg
Pepi Super Stores: Fun & Games
now.gg
Bean's World Super: Run Games
now.gg
Tap Super Market
now.gg
Super Puffer Fish
now.gg
Super Bros World (Collections)
now.gg
Super Hexbee Merger
now.gg