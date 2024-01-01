代替案 - Zeck
Boardable
boardable.com
ストレスの軽減 — ミッションクリティカルな会議を計画するためのより多くの時間 — より良いデータにより取締役会の関与と ROI が向上します。 1 つのプラットフォームで多数のソリューション。 高性能ボードは Boardable から始める - ボードを大規模に変革し、将来も保証します。当社の専用プラットフォームは、大規模なコミュニケーション、ガバナンス、委員会管理向けに最適化されているため、バーチャルまたは対面で自信を持ってガバナンスを行うことができます。
Diligent Director
diligent.com
主要なガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC) SaaS プロバイダーである Diligent は、組織とリーダーの成功を加速します。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen は、あらゆる組織に適した価格設定を備えた使いやすく安全なガバナンス ソフトウェアであり、高度な契約管理、100% ペーパーレスの取締役会会議管理、簡単なエンティティ管理、シームレスに統合された電子署名プロバイダー、および組み込みの仮想データ ルームで構成されています。 (VDR) - オールインワン。世界中の何百万もの中小企業や非営利団体に最新のガバナンスをもたらしている ContractZen の使命は、組織が日々デューデリジェンスに対応できるよう支援することです。私たちは経営陣、投資家、取締役会に安心をもたらします。それが私たちの名前がContractZenである理...
Adam.ai
adam.ai
オールインワンの会議管理。 adam.ai は、会議前、会議中、会議後に知識を取得、管理、共有し、コンテンツを貴重な資産に変換し、ビジネスの成功を促進する、インテリジェントなオールインワン会議管理プラットフォームです。
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard は複雑さを軽減する取締役会管理ソフトウェアで、取締役会や経営陣がよりスマートに働き、より速く行動し、より多くの成果を達成できるようにします。
Diligent Administrator
diligent.com
主要なガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC) SaaS プロバイダーである Diligent は、組織とリーダーの成功を加速します。
Ansarada
ansarada.com
Ansarada の高度な仮想データ ルーム ソリューションを使用すると、常に最高の結果が得られます。レガシーなデータルームを捨てて、今すぐ世界トップのディールメーカーに加わりましょう。
Nasdaq
nasdaq.com
ナスダックの目的は、すべての人々の経済発展を促進することです。私たちは、コミュニティ、顧客、従業員、あらゆる背景を持つ人々がその可能性を最大限に発揮できるよう、より強力な経済を強化し、より公平な機会を創出し、より持続可能な世界に貢献します。
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper's comprehensive entity platform enables you to manage critical data, create detailed org charts, and monitor filing/compliance requirements across your organization. By accessing real-time information, customizing data fields, managing deadlines with notifications (like filing dates), a...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack helps charter school boards deliver exceptional results. We're the only online governance management platform built for charter school governance. BoardOnTrack membership provides expert guidance (without hourly consulting fees) and access to the only intuitive, easy-to-use, all-in-one ...
Board Management
boardmanagement.com
Ready to Take Your Board of Directors to the Next Level? Utilize Our Board Meeting & Management Software to Help Board Members Collaborate and Get More Done
Beenote
beenote.io
Beenote is the first governance meeting management solution for board, executive and team. Beenote is an easy, accessible and efficient tool. From start to end of the meeting process, Beenote helps teams organize effective meetings by planning, holding, and following up (tasks, decisions) on meeting...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
Since 2001, thousands of happy customers agree that MyBoardPacket is secure, simple and easy to use. An online board meeting management tool that provides document management, online voting, online discussions, and more. MyBoardPacket.com enables you to deploy a board portal which is so flexible it ...
Knowa
knowa.co
AI powered governance, connecting everything your Board needs to govern. Future proof your Board with Knowa's plug-and-play governance platform, delivering AI enabled knowledge discovery, meetings and collaboration in one secure and versatile ecosystem.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Let people who share the same goals collaborate together. Streamline your processes across the company, or ditch the organisational chart. Not everything can be planned so allow yourself to adapt to the situation on the fly and still collaborate together.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus is a board and meetings management solution helping directors, committees and leadership teams be better prepared, engaged, and aligned in their collaboration and decision making process. Its board portal makes it easier than ever for corporate secretaries and administrators to manage meeting...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace は、マンション、HOA、非営利団体の取締役会や管理者が取締役会管理を自動化および簡素化するのに役立つソリューションです。
Hippoly
hippoly.com
Hippoly は、クラウド向けに構築され、意思決定者向けに構築されたスムーズで安全なコラボレーション プラットフォームです。当社の主なユーザー グループは組織の取締役会ですが、Hippoly は、情報の伝達と共有を行うための簡単かつ安全な方法を求める経営陣、諮問委員会、株主グループの間でも使用されています。
BoardShape
boardshape.com
取締役会や委員会の会議をより適切に運営します。 BoardShape を使用して、取締役会や委員会を今すぐ整えましょう。 BoardShape はスタートアップ向けに開発された Software as a Service 製品であり、スタートアップが邪魔にならずに取締役会会議をより適切に運営できるよう、十分な機能を提供します。シンプルなアジェンダ ビルダーを使用すると、チームと共有できる動的なアジェンダをすばやく構築できます。複数の添付ファイルを含む電子メールはもう必要ありません。すべてが議論のポイントに合わせたコンテキストに保たれます。議題はチームと共有し、すべての出席者と同期して提示できる...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud は、諮問委員会を通じて専門家と企業を結び付ける主要なプラットフォームです。当社のオールインワン プラットフォームを使用すると、企業やチームは、世界中の一流の専門家を集めた諮問委員会を採用、構築、運営することができます。あらゆるレベルの専門家が、当社のプラットフォーム上で運営されている諮問委員会にすぐに参加し、履歴書に委員会での仕事を追加し、委員会のメンバーであることから得られる専門的な利点を得ることができます。企業は、当社独自のプラットフォーム上ですべてを 1 か所で簡単に管理できるリモート諮問委員会の洞察と利点を得ることができます。 2012 年に設立された ...
Admincontrol
admincontrol.com
取締役会、経営陣、主要な関係者向けのソフトウェアで、情報、議論、プロセスへの安全かつ効率的なアクセスを提供します。当社は、取締役会、経営チーム、法務および財務アドバイザーなどの意思決定者に、スマートで安全なデジタル コラボレーション プラットフォームを提供します。北欧市場をリードするボード ポータルおよびデータ ルームのプロバイダー。 Admincontrol は Visma が所有しており、Visma グループ内で最も成功している企業の 1 つです。当社の本社はノルウェーにあり、英国、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、オランダに現地事務所があります。私たちの従業員数は約 100 名です...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany はスイスの主要な会議管理ソリューションであり、取締役会、取締役会委員会、および執行会議の固有のニーズを満たすように設計されています。ヨーロッパのトップ企業から信頼されている Sherpany は、会議の生産性を 45% 向上させ、会議の準備からデジタル署名された会議議事録やアクションアイテムの配布まで、プロセス全体を合理化します。当社はセキュリティとコンプライアンスを優先し、FINMA 承認および ISO270001 認定の堅牢なソリューションを使用して、データの適切なアクセス制御を一元化して保証します。 Web ブラウザからアクセスできる Web ベースの Sherpany...
GOVRN
govrn.com
AI ファーストのボード管理ソフトウェア。 Govrn の AI を活用した取締役会ポータル ソフトウェアを使用して、取締役会のパフォーマンスを向上させます。 AI 検出、生産性、パフォーマンス機能によって強化された、比類のないセキュリティ、リアルタイムの洞察、簡単な会議管理を体験してください。
Govenda
govenda.com
コーポレート ガバナンスのための Board Success Platform™。ガバナンスは急速に変化しており、Govenda は取締役会のステークホルダー ガバナンスへの移行を加速し、組織、株主、ステークホルダーの広範なベンチの力とのより深いつながりを促進する取締役会の成功プラットフォームです。 Govenda の Board Success Platform は単なる取締役会ポータルではなく、現代のガバナンスの未来です。ゴヴェンダと提携して、急速に変化する世界で重要な責務に対して取締役会がどのように意図的かつ戦略的なリーダーシップを発揮できるかを再考します。
BoardPro
boardpro.com
BoardPro は、小規模企業から小型株および非営利団体までを対象とした取締役会管理ソフトウェアを提供します。 BoardPro ボード ポータルは非常に使いやすく、デジタルで会議の議題を作成し、ボード パックを編集し、議事録を作成し、アクションを送信し、ファイルを安全に保存することで、ボード管理者の時間を最大 75% 節約します。 BoardPro は取締役会会議を安全に効率化し、生産性を向上させ、手動プロセスを自動化することで、取締役と評議員が戦略と重要な意思決定に集中できるようにします。 5 つ星の専用サポートと実際の担当者によるライブ チャット - 24 時間年中無休でご利用いただけ...