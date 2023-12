Webex Webinars (formerly Webex Events) is a scalable webinar platform that can create engaging and impactful experiences for everyone, from small sessions to massive global audiences. Make webinars inclusive, engaging, and interactive: • Encourage active participation with moderated Q&A, live polling, chat, emoji reactions, and gesture recognition • Let attendees listen in their preferred language with live interpreters included in session • Dive deeper into topics or encourage connections with breakout sessions Deliver professional and custom webinars at scale • Manage the stage and content that your audience sees before, during, and after the event • Curate the attendee registration experience with custom branding options and themes • Rehearse the entire presentation with co-panelists before going live • Accommodate up to 100,000 attendees • Reach global audiences with real-time translations in 100+ languages

ウェブサイト: webex.com

