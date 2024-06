Weather Belgium - RMI

The weather in Belgium. The Royal Meteorological Institute of Belgium (French: Institut Royal Météorologique de Belgique or IRM; Dutch: Koninklijk Meteorologisch Instituut van België or KMI) is a Belgian federal institute engaged in scientific research in the field of meteorology.

ウェブサイト: meteo.be

免責事項:WebCatalogはWeather Belgium - RMIによって提携、関連、認可、承認されたものではなく、また何らかの方法で公式に接続されたものでもありません。すべての製品名、ロゴ、ブランドはそれぞれの所有者の所有物です。