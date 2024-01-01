代替案 - Uniqode

Delivr

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2008 年以来、コネクテッド パッケージ、スマート ラベル、印刷および放送メディア、DOOH 広告向けの信頼できるプライバシー最優先の動的 QR コード ジェネレーターです。超能力とほぼ無限の可能性を備えたダイナミック QR コード。動的 QR コードとリンクを作成、管理、追跡するために必要なものすべてが 1 つのダッシュボードにあります。素晴らしいことがここから始まります。 Delivr は、ブランドが周囲の世界の視聴者をデジタルおよび空間体験に結び付けるのを支援する人間中心のソフトウェアおよびサービス会社です。当社のトリガーに依存しないプラットフォームは、メディア、オブジェクト、物、場...