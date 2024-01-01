代替案 - Uniqode
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR コード スキャナーは、最も高速でユーザーフレンドリーな Web アプリケーションです。
Bitly
bitly.com
Bitly は URL 短縮サービスおよびリンク管理プラットフォームです。 Bitly, Inc. は 2008 年に設立され、ニューヨーク市に拠点を置く非公開企業です。 Bitly は、ソーシャル ネットワーキング、SMS、電子メールで使用される、毎月 6 億のリンクを短縮します。 Bitly は、多くの人が短縮 URL を使用した結果作成された集計データへのアクセスに料金を請求することで収益を上げています。 2017 年、Spectrum Equity は Bitly の過半数株式を 6,400 万ドルで取得しました。2018 年 8 月の時点で、Bitly は 375 億を超える UR...
QR.io
qr.io
色や形、ロゴを含めて完全にカスタマイズされた QR コードを生成し、何人がどこから、いつの日に QR コードをスキャンしたかを追跡します。
BL.INK
bl.ink
エンタープライズ リンク管理。グローバル チームにコラボレーション、コンプライアンス、創造性を提供して、あらゆるエンゲージメントを改善し、データを保護し、クリックごとに信頼性を生み出します。
Flowcode
flowcode.com
Flowcode はナンバー 1 の QR コード メーカーです。ロゴ、色、デザイン、プライバシーとデータの裏付けがすべて無料で含まれています。今すぐ高品質の印刷ファイルをダウンロードしてください。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io は、UTM を構築、共有し、チームと同期するための最良の方法です。乱雑なスプレッドシートの使用をやめて、分析で適切なキャンペーン データを取得します。
QR Code AI
qrcode-ai.com
ユニークで芸術的な QR コードのオンライン ジェネレーター QR コードを AI の傑作に変える ブランド マーケティングを変革する
Barcode.so
barcode.so
普通のQRコードは退屈です。 AI が生成した美しい QR コードは、視聴者がスキャンしたくなるものです。 25 以上のスタイルから選択することも、独自のスタイルを使用することもできます
QRfy
qrfy.com
独自の QR コードを作成して、ビジネスやアイデアを強化しましょう。 QR コードを簡単に生成、管理、統計的に追跡します。
Veshort
veshort.com
Veshort is a URL shortener built with powerful marketing tools to help you reach your customers efficiently. With our all-in-one platform, you'll have everything you need to get started with your marketing campaign.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink is a link in bio maker to create smart bio link pages. Build smart bio pages for your social media links. Tapbiolink help you to create link in bio pages to combine all your important links and stuff into a single place. Tapbiolink comes with 20+ addons to create beautiful landing pages. ...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic is an easy-to-use and trackable QR code generator that provides advanced customization features. With this tool, creating a fully personalized QR code is as simple as scanning the code. QR Code Dynamic offers the chance to exchange information solely through scanning thanks to its 13...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR is a free QR code generator that allows you to create and customize QR codes for various purposes. Here's what makes us stand out: • Free & Customizable: Generate QR codes for websites, text, vCards, emails, and more. Personalize them with a wide selection of free frames to match your brand or...
L2QR
l2qr.com
L2QR bridges the gap between offline and online experiences. By scanning the QR codes, customers' target audience can seamlessly access digital content, websites, social media profiles, product information, promotions, or any other online resources. This integration helps businesses leverage the pow...
Keyri
keyri.com
Keyri is a leading authentication company, providing customers with a simple and secure form of passwordless MFA. Our platform transforms every login into a one-step biometrics-based process that provides a seamless user experience while strengthening account security. Users simply scan a QR code on...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link is your platform to create and manage GS1 digital link QR codes at scale. Bring your products online with just a GTIN, simplify compliance with Smart Pages, and engage shoppers better before and after purchase.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin is the easiest tool for remote sales. It's an omni-channel contact center with front end widget to quickly enable all channels of communication for your site or business.
QRStuff
qrstuff.com
無料の QR コード ジェネレーターおよびオンライン QR コード作成ツール。サインアップは必要ありません。 Web サイトの URL PDF、画像、出席状況追跡、YouTube ビデオ、Google マップの位置情報、Facebook、連絡先詳細、または 27 種類の QR コードのいずれか用の無期限の無料 QR コードを無制限に作成します。
QR Code KIT
qrcodekit.com
以前は uQR.me として知られていた QR Code KIT は、最も古くから確立されている動的 QR コード ジェネレーターであり、あらゆる QR ニーズに対応するオールインワン ソリューションです。
Digiphy
digiphy.it
Digiphy はコンテキスト マーケティングを再定義しています。 Digiphy は、ブランドと顧客を直接結び付けることで、あらゆる物理的な製品や顧客とのタッチポイントから、状況に応じて適切な瞬間に動的なデジタル エクスペリエンスを構築し、提供します。当社の柔軟なセルフサービス ソリューションは、ブランドのストーリーテリングを高め、透明性を高め、販売を加速し、ブランドエンゲージメントを深めながら、企業が貴重な顧客データを取得できるようにする新しいインタラクティブなデジタル マーケティング チャネルを作成します。 Digiphy は、Google でデジタル広告の最前線で 15 年間を過ごした...
JoyQR
joyqr.com
当社のプラットフォームは、カスタム QR コード生成と魅力的な自己紹介ページを提供し、視聴者とのつながり方に革命をもたらします。マーケティング戦略を強化するためにカスタマイズされた広範な分析で洞察の世界に飛び込みましょう。 JoyQR でシームレスなインタラクションの喜びを体験し、ブランドの影響力が成長するのを観察してください。すべてのスキャンが新たな機会につながります。マーケティング戦略を強化するには、表示を減らします。 JoyQR でシームレスなインタラクションの喜びを体験し、ブランドの影響力が成長するのを観察してください。すべてのスキャンが新たな機会につながります。
Blinq.me
blinq.me
Blinq is an innovative platform revolutionizing the way professionals connect and share their contact information. As the #1 global provider of digital business cards, Blinq offers a seamless, eco-friendly alternative to traditional paper cards. With Blinq, users can create customized digital cards ...
AIQrArt
aiqrart.co
Discover the transformative world of AIQrArt, where art seamlessly blends with technology. Elevate your brand's presence with stunning, AI-Generated QR Art, ensuring it's not just seen, but also remembered. AIQrArt allows you to craft unique and interactive QR codes infused with artistic flair, enha...
GoCodes
gocodes.com
No more missing tools! Track your equipment with our easy-to-use solution that includes rugged labels, cloud software, scanner apps and GPS tracking. Designed specifically for industry customers, our total solution means you can manage chain-of-custody using your smartphone while on-the-go. Also, tr...
QRPlus
qrplus.com.br
No QRPlus você não tem limitações. Todos os QR Codes gerados aqui funcionarão para sempre, não expiram e não têm limites de leitura como acontecem em outros geradores pela web. Os QR Codes gerados são estáticos, então você sempre terá o mesmo resultado na leitura. Fique tranquilo! Todos os QR Codes ...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
私たちが解決している問題 不正確なマーケティング報告は、米国のマーケティング予算に毎年 500 億ドルの穴を掘っています。 Campaigntrackly は、キャンペーンのメタデータと追跡リンクをこれまでより簡単に標準化し、正確な洞察とデータ主導の意思決定を促進することで、企業がこのギャップを埋めるのを支援します。私たちが行うことを 36 倍高速化します。 10倍簡単。 100%正確です。マーケティング担当者向けのシンプルで完全に自動化されたキャンペーン メタデータおよび URL ビルダー アプリ 当社の特徴 お客様のワークフローを中断して当社の Web サイトに強制的にアクセスするのではな...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER は、コード不要のオンライン メニュー ソフトウェアです。その QR コード メニュー ソリューションは、ビジネスの日常業務を改善するように設計されています。ゲストが行う必要があるのは、QR コードをスキャンし、注文し、モバイル デバイスで支払うことだけです。モバイルに最適化されたオンライン メニュー、レストランの Web サイト、テーブル固有の QR コード メニューをデザインします。 1 つのアカウントで複数の店舗を管理し、売上、ゲスト、コストを簡単に追跡します。手数料無料の店内飲食注文の受付を開始し、非接触型決済オプション PayPal および Stripe (Goo...
Scanova
scanova.io
Scanova is a leading online SaaS tool that helps businesses create, design, manage, and track QR Codes for promotional and operational use cases. Marketers and businesses across industries and company sizes use Scanova to run end-to-end high-performance QR Code campaigns. With Scanova, marketers can...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Rated #1 QR Code Generator for business and marketing. Create and manage QR Codes with logo, advanced analytics, bulk upload, APIs and shapes for Websites, Social, Apps, Digital business cards, Forms, URL, vCard, Facebook, Instagram, YouTube and more. Available online and free with 100s of customiza...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER is the world's most advanced online QR code generator, awarded the most innovative product on ProductHunt. It's trusted by more than 850,000 brands in 147 countries. Among them: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels, and more...
y.gy
app.y.gy
短くて忘れられないリンクを作成してコンバージョンを増やします 長くて複雑なリンクを、メールやソーシャル メディアなどで使用できる短くて記憶に残るリンクに変換します。 * y.gy または独自のカスタム ドメインを使用します。独自のカスタムショートリンクまたは y.gy ショートリンクを使用するオプションを提供します。 * カスタム末尾でリンクをカスタマイズする リンクは、y.gy/your-ending や your-short-link/your-ending などのカスタム サフィックスでカスタマイズできます。 * y.gy API を使用する y.gy シンプル API を介してプロ...
Bitelink
bitelink.co
Bitelink へようこそ – ここでは、リンク管理の世界で革新性と利便性が融合しています。煩わしい URL に別れを告げ、パンチの効いた洗練された共有可能なアセットを手に入れましょう。 なぜバイトリンクなのか？ * 長く複雑な URL を簡潔で強力なリンクに簡単に変換します。 * オンラインとオフラインのプレゼンスのギャップをスタイリッシュに埋める、カスタマイズ可能な QR コードを作成します。 * 堅牢な分析でリンク パフォーマンスを深く掘り下げ、戦略を洗練するための貴重な洞察を獲得します。 * 革新的な Link-in-Bio ソリューションを使用して、重要なリンクを 1 つのダイナ...
URL180
url180.com
デジタル プレゼンスのパワーを解放しましょう。 視聴者を再び魅了し、貴重な見込み客を獲得し、コンテンツを収益化します。 URL を短縮し、自己紹介リンク ページ、カスタム QR コード、vcard リンク、ファイル リンクなどを作成します。
OpenMyLink
openmylink.io
OpenMyLink は、デジタル マーケターが仕事を最大限に活用できるようにするツールのコレクションを提供するプラットフォームです。このプラットフォームは、実際に機能するさまざまな種類のデジタル マーケティング ツールを提供します。 このデジタル マーケティング ソフトウェアを使用すると、無制限の QR コード、美しいプロフィール ページ、キーワード、短縮 URL にアクセスできます。それだけではありません。このプラットフォームは、マーケティングを平均以下から優れたものに引き上げるのに役立つピクセル管理や複数のマーケティング手法などの機能も提供します。 この製品の創設者は、ビジネスの成功...
Uplifter
uplifter.ai
すべてのマーケティング キャンペーンを追跡するための完全な UTM リンクを作成します。 信頼できるデータを Google Analytics と Adobe Analytics に配信します。 そのデータを実用的な洞察に変えます。 Uplifter は分析にかかる大変な作業を軽減し、マーケティング担当者がより迅速に行動できるよう支援します。 Uplifter は、英国最大の独立系デジタル分析コンサルタント会社である Mezzo Labs によって開発されました。
TLinky
tlinky.com
TLinky へようこそ - 究極のリンク管理ソリューション! TLinky では、個人、マーケティング担当者、企業がオンライン プレゼンスを最適化し、マーケティング キャンペーンを簡素化できるように支援します。オールインワン プラットフォームを使用すると、リンクをシームレスに管理、追跡、共有できるため、視聴者は可能な限り最高のエクスペリエンスを得ることができます。 * 短いリンク: 覚えやすく共有しやすい、ブランド化されたカスタムの短いリンクを作成します。長くて乱雑な URL に別れを告げて、リンクを目立たせましょう。 * QR コード: エンゲージメントを促進し、顧客エクスペリエンス...
Yohn.io
yohn.io
Yohn.io は、分析機能が組み込まれた新しいカスタム URL 短縮ツールです。次の理由から、それに切り替えることを完全に検討する必要があります。 * 電光石火の速さです、 * ダイナミック QR コード ジェネレーター、仮想名刺マネージャーなどの追加ツールが付属しています。 * データをプライベートに保ちます。 * 詳細なデータ分析が付属しています。 * 月額料金はわずか 10 ユーロです。
Delivr
delivr.com
2008 年以来、コネクテッド パッケージ、スマート ラベル、印刷および放送メディア、DOOH 広告向けの信頼できるプライバシー最優先の動的 QR コード ジェネレーターです。超能力とほぼ無限の可能性を備えたダイナミック QR コード。動的 QR コードとリンクを作成、管理、追跡するために必要なものすべてが 1 つのダッシュボードにあります。素晴らしいことがここから始まります。 Delivr は、ブランドが周囲の世界の視聴者をデジタルおよび空間体験に結び付けるのを支援する人間中心のソフトウェアおよびサービス会社です。当社のトリガーに依存しないプラットフォームは、メディア、オブジェクト、物、場...
ConnectQR
connectqr.ai
ConnectQR は、追跡機能を備えたカスタマイズ可能な静的および動的 QR コード生成により企業を支援するように設計された革新的な B2B セルフサービス SaaS ソリューションです。当社のソリューションは、マーケティング、小売、運用プロセスにおけるシームレスなデジタル統合に対する高まるニーズに対応します。
Openscreen
openscreen.com
Openscreen は、インターネットの非接触デジタル対応レイヤーです。 Openscreen を使用すると、サプライ チェーン、コマース、顧客エンゲージメントにわたる広範な API、SDK、ソリューションを介して、インタラクティブな QR コード ベースのアプリケーションを作成できます。 Openscreen を使用すると、企業はどこにいても顧客やリソースと会い、対話し、取引できるようになり、物理的および手動の対話をデジタル プロセスに変換できます。 Openscreen は、摩擦のない QR コード ベースのアプリケーションを強化して、業務を合理化し、顧客を獲得し、洞察を促進します。
ViralQR
viralqr.com
最高のQRコードジェネレーター🔥 。リンク、PDF ファイル、vCard などのカスタム デザインとロゴを使用して QR コードを作成します。 ⚡ 今すぐ無料の QR コードを入手してください!
ElkQR
elkqr.com
ElkQR を使用してブランドの QR コードを作成し、ブランドの認知度を高めます。キャンペーンのパフォーマンスを追跡し、詳細な分析で洞察を得ることができます。
Autonix
autonix.io
QR コードはどこにでもありますが、Autonix では非常に価値があります。 Autonix は、代理店、市場、小売、医療、政府などを対象とした、規模の大小を問わず組織に対応する堅牢な QR コード追跡ソリューションです。
Hovercode
hovercode.com
ブランドの動的 QR コード ブランドの動的 QR コードを作成、追跡、管理します