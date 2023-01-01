代替案 - Bettermode

Webex Events

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Webex Events (旧名 Socio) は、没入型、直感的、包括的な仮想イベント、ハイブリッド イベント、および対面イベントを強化するエンドツーエンドのイベント管理プラットフォームです。イベント アプリ、柔軟な登録、チェックインとバッジの印刷、見込み顧客の検索、ライブ ストリーミング テクノロジーで水準を引き上げます。 Webex Events は柔軟性と使いやすさを兼ね備えているため、主催者はイベントや組織の種類に関係なく、目的をサポートする魅力的なイベントを開催できます。 socio.events で詳細をご覧ください