代替案 - Tillo

Runa

runa.io

Runa を使用すると、企業はサービスを提供する人々に、あらゆる形式のデジタル価値 (ギフト カード、プリペイド カード、仮想通貨、サブスクリプションなど) で、どこでも即座に支払いを行うことができます。従来の支払いメカニズムは、ギグワーカーやクリエイターに支払いを送金したり、顧客や従業員がどこにいても報酬を送金したりするなど、ローカルおよびグローバルの両方で少量かつ高速の取引に適応するのに苦労しています。 Runa のインフラストラクチャとネットワークは、これらの受取人への支払いを容易にし、企業が送金の管理と送金方法を最新化しながら、送金者と受取人に即座に、国際的に、無料でリーチを拡大し、ユ...