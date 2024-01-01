サブスクリプション管理ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

サブスクリプション管理ソフトウェアは、企業がサブスクリプションベースの製品の販売に関連するすべての活動を追跡するのに役立ちます。 Software as a Service (SaaS) が依然として最も普及しているサブスクリプション モデルですが、サブスクリプション モデルを通じてデジタル製品や物理製品を提供する企業が増えています。このソフトウェアは多用途であり、サブスクリプションベースのビジネス内のさまざまな部門、特に販売、マーケティング、会計に利益をもたらします。 このカテゴリの製品は、ソフトウェア スイートまたはスタンドアロン ソリューションとして利用できます。スイートは、サブスクリプション請求や収益管理ソフトウェアなどの複数の機能を 1 つのパッケージに組み合わせています。対照的に、スタンドアロン ソフトウェアは、単一の統合システム内でサブスクリプション管理のための包括的な機能を提供します。さらに、サブスクリプション管理ソフトウェアは、電子商取引プラットフォーム、支払いゲートウェイ、会計ソフトウェアなどの他のシステムと統合できます。
新しいアプリを提案
Patreon
patreon.com
Patreon は、アーティストやクリエイターが簡単に報酬を得ることができる会員制プラットフォームです。毎月 400 万人以上のパトロンから給料を得ている 200,000 人以上のクリエイターの仲間入りをしましょう。
Stripe
stripe.com
Stripe は、米国カリフォルニア州サンフランシスコに本社を置く米国の金融サービスおよびサービスとしてのソフトウェア (SaaS) 企業です。同社は主に、電子商取引 Web サイトやモバイル アプリケーション向けの支払い処理ソフトウェアとアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を提供しています。
Pabbly
pabbly.com
ビジネスを運営するための強力なソフトウェア ツール。フォーム作成、電子メール マーケティング、請求、自動化などのビジネス クリティカルなアプリケーションに 1 つのパッケージでアクセスできます。
Zoho Billing
zoho.com
成長するビジネス向けに作られたサブスクリプション請求ソフトウェア。 顧客のサブスクリプションの請求ライフサイクルをエンドツーエンドで処理します。定期的な請求を自動化し、サブスクリプションを管理し、税務に準拠した専門的な請求書を送信し、毎回予定どおりに支払いを受け取ります。
2Checkout
2checkout.com
いつでもどこでもオンラインで支払いを受け入れます。 2Checkout.com は、クレジット カード、PayPal、デビット カードの受け入れを支援するオンライン支払い処理サービスです。
Sage Intacct
intacct.com
あらゆる規模の企業の会計および財務管理ソフトウェアに最初で唯一推奨される AICPA プロバイダーを使用して、ROI を向上させ、組織を変革しましょう。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring は、ソフトウェアやその他のオンライン デジタル製品を販売する企業にフルサービスの電子商取引プラットフォームを提供するサービスとしてのソフトウェア (SaaS) 企業です。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl を使用すると、ブログ、ソーシャル メディア、またはリンクを貼り付けられる場所ならどこからでもデジタル製品を視聴者に直接販売できます。
PayKickstart
paykickstart.com
収益成長とアフィリエイト プラットフォーム PayKickstart は、グローバルな機能を備えた市場で最も完全なチェックアウト、定期請求、アフィリエイト管理および保持ソリューションです。これは、会計、製品/開発、マーケティング チームの延長のようなものです。
Younium
younium.com
Younium は、スケーラブルなサブスクリプション ビジネスを運営するためのオールインワン プラットフォームです。これには、B2B 企業向けのサブスクリプション管理、サブスクリプション請求、支払い、財務、サブスクリプション ダッシュボードが含まれます。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo は、顧客レビュー、ビジュアル マーケティング、ロイヤリティ、紹介、SMS マーケティングのための最先端のソリューションを備えた e コマース マーケティング プラットフォームです。 Yotpo を使用してブランドがどのように成長を促進できるかについて詳しくは、こちらをご覧ください。
Paddle
paddle.com
B2B および B2C SaaS による世界的なコンバージョンの増加、チャーンの削減、コンプライアンスの維持、迅速なスケールアップを支援します。
Recurly
recurly.com
Recurly は、世界中の何千もの企業にエンタープライズ クラスのサブスクリプション請求管理を提供します。
Subbly
subbly.co
Subbly は、あらゆるサブスクリプション ビジネス モデルの立ち上げ、実行、成長を可能にするオールインワンのコマース プラットフォームです。 2 週間の無料トライアルを今すぐ始めてください。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo は、B2C および B2B の e コマース、注文管理、パーソナライゼーション、POS に信頼できるユニファイド コマース ソリューションを提供します。
EQUP
equp.com
便利、手頃な価格、効果的 真のパフォーマンスを発揮するプレミアム CRM ソフトウェア! マーケティング、販売、請求業務を自動化し、スマート CRM を超える EQUP でビジネスを強化します。 オールインワンソフトウェアで。
Rainex
rainex.io
Rainex は、サブスクリプションの作成、請求書発行、およびすべての日常的な請求プロセスの自動化のためのシンプルで柔軟な機能を備えたプラットフォームです。
Abowire
abowire.com
サブスクリプションの管理に会計ソフトウェアを使用しないでください。 Abowireを使って正しい方法でやりましょう！ Abowire は、ヨーロッパでサブスクリプションを販売するドイツの Abo プラットフォームです。経常収益を増加させ、技術運用コストを 4 分の 1 に削減します。 加入者のオンボーディング、支払いと請求、複数の請求と価格設定などを管理します。 B2B および B2C の顧客からサブスクリプションを販売することで、マルチテナント ソリューションを使用して組織を強化します。当社の専門家がお客様のビジネスの成長をお手伝いすることをお待ちしています。
Zoura
zuora.com
Zuora はサブスクリプション管理のリーダーです。 Zuora の高度な請求ツール スイートを使用して、成功するサブスクリプション ビジネスを構築し、成長させましょう。
Stykite
stykite.com
Stykite is a full-stack subscription management platform that let's you launch & scale your saas product to new geographies. The payment gateways are pre-integrated and stykite also owns sales tax, risk and any other compliance.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc is affordable, cloud-based, subscriber management software for small and medium sized magazine & newspaper publishers. Quickly and easily add, renew and update your subscribers. Take orders online. Sell back issues and promotional items. Give your subscribers access to your digital conten...
Rebill
rebill.com
Rebill es una solución para cobros recurrentes y automatización financiera en América Latina. Los comerciantes pueden empezar a vender suscripciones y membresías en minutos mediante una página de pago “plug-and-play” pre-fabricada y gestionar sus procesos financieros desde un único lugar.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest is a No-Code Billing & Subscriptions Platform for SaaS Businesses and SMBs. PayRequest integrates with payment gateways like Stripe, Mollie, PayPal and more, to offer payment solutions like payment links, payment pages, subscriptions, donation pages and more. Send your payment requests vi...
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get.pelcro.com
Pelcro is an all-in-one Subscription & Membership Management Platform. A comprehensive and self-serve platform with no code required but has all of the development tools to provide ultimate flexibility. Top Pelcro Features: - Easily create subscriptions and e-commerce products in one place - Easily ...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay’s subscription management and credit card processing platform manages all parts of the revenue lifecycle for subscription and recurring revenue businesses.
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crystallize.com
Superfast headless commerce for product-obsessed brands and agencies. Craft unique and memorable product experiences and sell your products on any channel, at any scale, in any way you dream it.
circuly
circuly.io
circuly is a circular-economy B2B SaaS for websites that makes renting out physical products as easy and profitable as selling them. circuly offers everything companies need to successfully launch and scale their subscription / product-as-a-service model.
Buzops
buzops.com
Buzops is more than a gym management system. We are a unified team with the mission to empower gym owners and to be a dedicated partner in amplifying the efficiency and growth of your fitness business. In 2009, Michael founded a personal training company, quickly scaling it to $3 million in revenue ...
Aria Systems
ariasystems.com
In today’s on-demand world, the needs of the market can turn on a dime. Aria Systems gives enterprise companies speed and agility to change with it. Aria’s cloud-based monetization platform removes billing bottlenecks to allow companies to quickly launch and evolve their offerings. Only Aria provide...
Upodi
upodi.com
Upodi は、SaaS およびサブスクリプション ビジネスの価格設定、請求、請求業務を自動化する、主要なサブスクリプション請求および管理プラットフォームです。 Upodi は、世界クラスの定期請求エンジンを備えたコア システム インフラストラクチャを提供し、ヨーロッパおよびその他の地域内での無制限の拡張性をサポートします。
Rebillia Platform
rebillia.com
完全にカスタマイズ可能、柔軟、スケーラブルなエンタープライズレベルの定期注文およびサブスクリプション請求エンジンは、あらゆるビジネスに適しています。 Rebillia は、独自のサブスクリプション モデルを生成するために必要なツールと、顧客向けのシームレスなサインアップ プロセスを提供します。 - 完全に組み込まれたチェックアウト - 当社の請求ビルダーを通じて完全にカスタマイズ可能なサブスクリプション モデル - 強力な通知システム - グローバルな支払い構成 - すべて管理される複数の販売チャネル単一のプラットフォーム。
TrueRev
truerev.com
TrueRev は、最新の SaaS 企業向けの完全に適応性のある請求および収益プラットフォームです。 TrueRev は、世界をリードする SaaS 企業や金融リーダーと協力して作成されており、企業がサブスクリプション収益を管理、追跡し、最大化するのに役立ちます。 TrueRev は、QuickBooks などの金融システムにシームレスに統合され、請求と収益管理 (収益認識と繰延収益を含む) を簡素化および自動化し、100% のデータ精度を確保しながら、ビジネスの運営に必要な SaaS メトリクスを自動的に生成します。 TrueRev はスプレッドシートを排除し、リソースを節約し、エラーを削...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar は、ニューヨークを拠点とする Quote-to-Cash プラットフォームで、複雑なサブスクリプションおよび使用量ベースの請求の自動化、売掛金の管理、分析の提供、柔軟な収益認識ワークフローのセットアップ、および使用量データの計測の自動化を行うことができます。 Zenskar は、財務チームを困難にすることなく、クリエイティブな営業チームが価格設定/契約に関してクリエイティブな状態を維持できるように支援します。 www.zenskar.com にアクセスしてください。
Freemius
freemius.com
Freemius は、プレミアムおよびフリーミアム ソフトウェア、プラグイン、テーマ、テンプレート、SaaS の販売における新しい標準です。
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove のサブスクリプション プラットフォームは、革新的なブランドや小売業者が、1 回限りの購入を定期的な取引に変えることで、顧客との継続的で収益性の高い関係を構築するのに役立ちます。 Dollar Shave Club、The Honest Company、OLLY などの急成長ブランドは、Ordergroove の柔軟なサブスクリプション プラットフォーム、AI、比類のない消費者の専門知識を利用して、定期的な収益関係を確立し推進しています。 Ordergroove はプラットフォームに依存せず、Shopify、Shopify Plus、BigCommerce、Salesfo...
Billsby
billsby.com
Billsby は、機能豊富な「Saas」定期支払いプラットフォームです。 Billsby は、顧客が迅速に、多くの場合 1 ～ 2 時間以内にライブを開始できるように設計されています。このプロセスを促進するために、私たちはフレンドリーで知識豊富なアドバイザーのチームを用意し、お客様のビジネスの立ち上げを支援します。あなたが顧客向けのソリューションを作成している開発者であれば、Billsby には文書化された使いやすい API が用意されています。 Billsby チームは、スムーズな移行や新しいシステムの構築を確実にするために開発者にサポートを提供するためにここにいます。電話を予約して、請求...
Maxio
maxio.com
Maxio では、B2B SaaS 企業が次の成長段階に到達できるよう支援します。当社の財務運用プラットフォームは、請求、サブスクリプション管理、収益と経費の認識、SaaS メトリクスと分析など、B2B SaaS 特有の財務上の課題に対応するように設計されています。 SaaS 企業が次の成長段階を開くためには、金融業務の技術スタックが、絶え間なく変化する市場で迅速に方向転換できる柔軟性と、企業の経営をサポートする複雑性の間で適切なバランスを取る必要があると私たちは考えています。ビジネス、運営、収益化戦略を拡大します。要件がどれほど複雑であっても、Maxio は、請求と請求から ARR 管理、収...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ は、ひどいコンバージョン率のため必然的に誕生した唯一のパフォーマンス E コマース プラットフォームです。最後に店舗の売上が 4%、6%、8%、10% 以上に変換されたのはいつですか? Checkout Champ は、革新的なカスタマイズされたチェックアウト、購入前の注文バンプ、インテリジェントなワンクリック アップセル テクノロジーにより、コンバージョン率と平均注文額を向上させます。 Checkout Champ は、チェックアウト ページの完全なカスタマイズと制御、購入前および購入後のワンクリック アップセルを提供することでストアを大幅に強化し、使いやすい ...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (2006 年設立) は、ソフトウェア、Saas、デジタル製品企業向けに設計されたプレミアム e コマース ソリューションのプロバイダーです。当社は、非常に効率的な社内ツールを通じて、オンライン販売管理と最適化プロセスの完全な自動化を実現します。ユーザーに最適化された当社のプラットフォームは、パートナーに以下を提供します。 ⦿ 110 通貨と 70 以上の支払い方法を備えた真のグローバル ソリューションで、ビジネスを世界中に拡大します。 ⦿ 支払いの問題を最小限に抑えるための動的な価格設定と請求スキームを備えた、高性能で安全なオンライン処理システム。 ⦿ 完璧な定期...
Cleeng
cleeng.com
数分以内に D2C ビデオ コマース プラットフォームを作成し、登録者を何年も維持します。購読者のジャーニー、クロスデバイスの簡単かつ強力な管理、購読者を維持するための効果的なツール
Omeda
omeda.com
Omeda は、視聴者を成長させ、関与させ、収益化するためのオールインワンの包括的なマーケティング テクノロジー プラットフォームです。 Omeda は、顧客データ プラットフォーム (CDP)、電子メールとマーケティングの自動化、データと同意の管理、サブスクリプション管理、および多くの統合で構成されており、追加のツールを必要とせずに、洗練された視聴者増加キャンペーンを大規模に簡単に構築できます。 Omeda は視聴者関係管理において 40 年以上の経験があります。当社は年間 55 億通以上の電子メールを送信し、25,000 を超えるブランドと製品を管理し、クライアントのために数百万件の記録を...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe は、最新の SaaS 企業向けの適応型見積、請求、収益プラットフォームです。完全に統一されました。サイロはありません。見積りから収益まで調整不要。世界有数の SaaS 企業と協力して設計された Subskribe は、ランプアップ エンゲージメント、中期アップセル、柔軟な割引などの革新的な取引構造により、企業が収益を最大化できるよう支援します。その結果、市場投入までの時間が短縮され、売上高が増加し、運用コストが大幅に節約されます。 Subskribe は、進化する取引向けに設計されています。これは、個々の品目に至るまで、時間の経過とともに変化する可能性のある動的な注文の単一...
Recharge
rechargepayments.com
サブスクリプションファーストのブランド向けの成長ソリューション。 最も革新的な e コマース ブランドの 20,000 以上が、顧客ベースの拡大と維持のために Recharge を使用しています。
Ordway
ordwaylabs.com
ビジネスを拡大するための請求と収益の自動化プラットフォーム。企業が製品の価格設定、請求書の送信、支払いの回収、収益の認識を行う方法を簡素化します。 SMB市場向けに設計されたクラウドベースのプラットフォームは、売掛金および収益認識機能における手動の回避策を排除し、アプリケーション/CRMと会計システムの間に位置します。 REST API ファーストの方法論は、エンジニアリング チームへの影響を最小限に抑えながら、既存のシステムとの統合を実現できることを意味します。
Vindicia
vindicia.com
Amdocs 企業の Vindicia は、サブスクリプション管理と経常収益の世界的リーダーです。