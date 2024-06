ソフトウェア サプライ チェーン セキュリティ ソリューション - 最も人気のあるアプリ

The Code Registry

thecoderegistry.com

コード レジストリは、世界初の AI を活用したコード インテリジェンスおよび洞察プラットフォームであり、ビジネスのソフトウェア資産を保護および最適化するように設計されています。 The Code Registry は、コード リポジトリの独立した安全なレプリケーションを提供し、詳細な分析とレポートを提供することで、ビジネス リーダーや上級 IT 専門家が開発チームとソフトウェア予算をより効果的に管理できるようにします。 The Code Registry は、セキュリティ、効率、透明性に重点を置き、コード管理と分析における新しい標準を確立しています。当社のサブスクリプション層のいずれかにサイ...