生産性向上ボット ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ

ボットは、他のプログラムやユーザーのタスクを自動化または実行するように設計されたソフトウェア アプリケーションです。生産性向上ボットはソフトウェア ツールのアドオンとして機能し、製品の基本機能を超えた追加機能、編成、または自動化によってソフトウェア ツールを強化します。ボットをソフトウェア プラットフォームと統合することにより、チームにとって既存のツールの有用性が大幅に向上します。生産性向上ボットはさまざまな種類のソフトウェアに統合できますが、最も一般的にはチーム コラボレーション ツールで使用されます。
新しいアプリを提案
Trello
trello.com
Trello は、Atlassian の子会社である Web ベースのカンバン スタイルのリスト作成アプリケーションです。元々は Fog Creek Software によって 2011 年に作成されましたが、2014 年に独立して別会社の基礎を形成し、その後 2017 年 1 月にアトラシアンに売却されました。同社は米国ニューヨーク市に拠点を置いています。
Habitica
habitica.com
Habitica は、現実の生活をゲームのように扱う無料の習慣と生産性のアプリです。 Habitica は、健康で幸せになるという目標を達成するのに役立ちます。
Zapier
zapier.com
Zapier は、エンド ユーザーが使用する Web アプリケーションを統合できるようにする世界的なリモート企業です。 Zapier はカリフォルニア州サニーベールに拠点を置いていますが、従業員 250 名が米国内および他の 23 か国に拠点を置いています。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive は、使いやすく、ユーザー評価第 1 位の CRM ツールです。より多くの有能なリードを獲得し、ビジネスを成長させましょう。 14 日間の無料トライアルにサインアップしてください。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim は、集中したいことのためにカレンダー上の柔軟な時間をブロックするインテリジェントなカレンダー アシスタントです。
Motion
usemotion.com
Motion は、何千人ものトップパフォーマンスの CEO や専門家が使用している集中力と生産性のツールです。時間と集中力を保護して、最も重要なことに時間を費やすことができます
Any.do
any.do
Any.do を毎日使用して整理整頓し、より多くのことを達成する何百万人もの人々に加わってください。
Cloze
cloze.com
CRM の手間をかけずに顧客、クライアント、見込み客、見込み顧客を追跡するスマート モバイル アプリ。受信箱、連絡先、カレンダー、電話、Evernote、電子メール、アドレス帳、Twitter、Facebook、LinkedIn を自動的に統合する関係管理。
Mem
mem.ai
情報を取得して接続する最速の方法。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs、新世代のナレッジ管理およびコラボレーション プラットフォーム クラウド ノートをキャリアとして使用し、オンライン ドキュメント、ナレッジ ベース、フォルダー、その他のマルチフォーム機能と組み合わせて、デジタル情報の管理とコラボレーションのためのワンストップ ワーク センターを個人とチームに提供します。
Unito
unito.io
すでに使用しているツールを緊密な双方向統合で接続し、Asana、Jira、Trello、Google Sheets などのワークフローを最適化します。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits は、米国に本拠を置く企業で、特に健康保険適用の支援に重点を置き、人的資源を管理するためのクラウドベースのソフトウェアを企業にサービスとして提供しています。Zenefits は 2013 年に設立され、サンフランシスコに本社を置いています。 。
Range
range.co
チームワークを促進します。どこで働いているかに関係なく、チームのつながり、集中力、生産性を高めます。
Integrately
integrately.com
技術者ではない人ですか？ワンクリックでアプリを統合します。必要なのは自動化を有効にすることだけです。 10,000 人以上の顧客。ライブチャットサポート。 18 倍から 33 倍安くなります。無料で始めましょう。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset の AI が完璧なスケジュールを計画している間、やるべきことを完了することに集中してください。毎日の計画を立てるのがかつてないほど簡単になりました。
Glasp
glasp.co
Glasp は、人々が Web からの引用や考えを強調表示して整理し、同じ考えを持つ他の人々の学習にアクセスできるソーシャル Web ハイライターです。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander は、発信コミュニケーションのためのナレッジ ベースに即座にアクセスできます。入力できる場所ならどこでも、ナレッジ ベースのテキストや画像を共有できます。
Geekbot
geekbot.com
Geekbot は安心感をもたらします。 - チームの同期を保ちます。スタンドアップ、スクラム、振り返り、アンケートが自動操縦で実行されるので、一日の調和を見つけてください。 - もっとやりましょう。合理化されたワークフローにより貴重な時間が解放されるため、自己管理チームの自由を満喫してください。 - パフォーマーのサポート、パフォーマンス。国境やタイムゾーンを超えたコミュニケーションの文化を構築し、従業員が最高のパフォーマンスを発揮できるようにします。 - 分析力を保ちましょう。 AI 言語分析でエンゲージメント、幸福度、生産性を測定し、答えの背後にある考え方を明らかにします。 - Sla...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise はチームのカレンダーを最適化し、全員の 1 日をより多くの時間を生み出します。これは、柔軟性と集中力をもたらす新しい働き方です。無料で始めましょう。
CalendarHero
calendarhero.com
すべての会議をより迅速にスケジュールします。現代のビジネス向けのスマートなスケジューリング ソフトウェア。会議には時間がかかりますが、スケジュール設定には時間がかかりません。
Momentum
momentum.io
AI を使用して販売を自動化します。 Momentum は、自動化された MEDDIC、通知、通話概要、Slack、Salesforce、その他の収益スタックを接続するディールルームにより、チームがパイプライン管理と成約率を向上させるのに役立ちます。
Workast
workast.com
Workast は、Slack チームにとって最高のプロジェクト管理プラットフォームです。 Workast は、チームがプロジェクト、タスク、イベント、クライアント、To-Do を簡単に管理できるようにします。 Slack アカウントを使用して 1 分以内にサインアップし、Slack と Workast の両方で作業を追跡し、タスクをすばやく作成して、好きな場所で作業する必要があることを確認します。
DailyBot
dailybot.com
非同期作業の第 1 位。リモート チームとの非同期スタンドアップ ミーティング、振り返り、チーム チェックイン、アンケートを実行します。 DailyBot はチームのモチベーションを追跡し、Kudos で勝利を祝うのにも役立ちます。無料で始めましょう。
Troops
troops.ai
Troops では収益シグナルを見逃すことはありません。 Salesforce、HubSpot、Zendesk、Jira を Slack や Microsoft Teams から簡単に更新できます。無料で始めましょう。
InboxPro
inboxpro.io
リードを顧客に変えます。さらに会議を終了する InboxPro は、AI、タグの結合、フォローアップ シーケンス、内蔵カレンダーを使用してクライアントの獲得と育成のプロセスを合理化するのに役立ちます。
Seismic
seismic.com
Seismic の AI を活用したイネーブルメント、トレーニング、コーチング ソリューションによって、営業チームとマーケティング チームがどのようにして購入者と関わり、収益を拡大できるかをご覧ください。
Polly
polly.ai
作業がどこで行われていても、チームを関与させ、力を与え、連携させます。投票、アンケート、Q&A、ご意見箱、チームビルディングなどによるコラボレーションを可能にします。
APILayer
apilayer.com
手間のかからない API マーケットプレイス スケーラビリティや安定性を心配することなく、アプリの機能を強化します。
Instabot
instabot.io
Instabot を使用して見込み顧客を獲得し、顧客エクスペリエンスを向上させます。強力でカスタマイズ可能なチャットボットを備えた使いやすいプラットフォーム。数分でセットアップできます。
Teamline
teamline.app
Slack 用のシンプルなプロジェクト管理ツール。ボタンをクリックするだけで会話をアクションに変え、Slack でタスクを作成、割り当て、管理します。
Hoppier
hoppier.com
Smarter Spending™ Control を使用して、5 回以内のクリックでクライアントや従業員にグローバル報酬を送信しましょう!リモート ランチ プログラムを作成し、コーヒー、ハッピーアワーのドリンク、個人的なギフト、慈善寄付、学習手当などを送ります。 Hoppier は 60 か国以上で働いています。 1,000 以上のグローバル組織が Hoppier を使用して、効果のあるインセンティブを送信しています。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend は、API ファーストのアプローチで製品通知を合理化する強力な通知インフラストラクチャです。単一の通知 API を使用して、複数のチャネルでトランザクション通知、cron 通知、およびエンゲージメント通知を作成して配信します。 SuprSend で何が得られるのでしょうか? - 簡単なクライアント管理のためのマルチテナントのサポート - バージョン管理によるテンプレート管理 - Web サイトとアプリのアプリ内受信箱 (React、Angular、JS、Flutter - 埋め込みおよびヘッドレス コンポーネント) - SMS、電子メール、Slack、Teams、WhatsA...
Tability
tability.app
スプレッドシートから目標を取得します。面倒だと感じることなく、目標と成果に基づいてチームの調整を行うための、よりスマートで簡単な方法です。
The Bot Platform
thebotplatform.com
より良い従業員エクスペリエンスの構築を始めましょう。 Bot Platform の使いやすいコード不要のプラットフォームにより、誰でも Microsoft Teams、Workplace from Facebook、Messenger などのコミュニケーション チャネル上で独自のボット、デジタル アシスタント、自動化された作業ツールを構築できます。アプリを簡単に構築し、ワークフローを自動化し、信頼性があり、安全でスケーラブルな環境でスタッフや顧客が使用するコミュニケーション チャネルとデジタル環境にプロセスを統合します。 編集可能なテンプレートから始めるか、従業員のエンゲージメントと生産性...
HeyTaco
heytaco.chat
仲間の認識、報酬、脈拍調査のための楽しくてユニークなチーム構築ツールを使用してエンゲージメントを高めます。
Magical
getmagical.com
Magic は、作業中に反復的なタスクを高速化する生産性向上アプリです。API や統合は必要ありません。ただのブラウザ拡張機能。 Magic は、簡単なキーストロークで、メッセージング、データ入力、調達、調査ワークフローなどの日常的なタスクを自動化します。高価で扱いにくく、セットアップに技術チームが必要な既存の自動化ソリューションとは異なり、Magical は非技術ユーザー向けに設計されており、あらゆるアプリで機能するビルド不要のタスク自動化を提供します。 Magic を使用すると、入力時にメッセージをすばやくパーソナライズして展開したり、アプリからアプリにデータを移動してデータベースを最...
SupBot
supbot.com
Sup can facilitate a standup meeting, retrospective meeting, or other meetings asynchronously for your team using either a chat-based interface or a dialogue window. Core Features: 1. Conduct Daily Standups 2. Holiday / Vacation / Leave tracking 3. Run Quick surveys & polls 4. Monitor Team’s Mood.
Suptask
suptask.com
Slack での会話を強化する、次世代のチーム間 AI チケット発行システム。正しい答えを見つけ、コラボレーションを改善し、解決までの時間を短縮するのに役立ちます。従業員は全員 Slack を使用しているのに、チケットの管理を別の場所で強制する必要はありません。 Slack ネイティブのチケット発行システムを使用すると、チーム間のコラボレーションが強化され、効率的なチケット発行プロセスが強化されます。 Suptask は、チケットを扱う新しい独自のモデルにより、チーム全体がチケットの修復プロセスに参加し、関与できるようにしています。 Slack ワークスペース内でネイティブに実行されるチケット...
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel は、販売データとマーケティング データを統合し、リードに優先順位を付けます。すべてのマーケティング エンゲージメント (電子メールの開封、Web 訪問、フォームへの入力など) が CRM に記録されます。営業は最も注目度の高い見込み顧客を特定し、より賢く販売できます。営業担当者とマーケティング担当者を年中無休で同期させます。リードスコアリングとWeb訪問者追跡を使用して、最適な機会を見つけてください。 Pipedrive、Copper、HubSpot、Salesforce、および Mailchimp、ActiveCampaign、Facebook Lead Ads、Wix、...
Scratchpad
scratchpad.com
パイプラインの変更を追跡し、Salesforce をより迅速に更新します。 Scratchpad は、パイプラインの管理、取引の検査、コーチング、予測を迅速、シンプル、そして快適に行える、営業担当者やリーダー向けの最新エクスペリエンスです。
Katch
gokatch.ai
メールの往復やスケジュール調整の煩わしさから解放されます。 Katch は、メールから直接会議のスケジュールを管理する AI アシスタントです。
Jell
jell.com
チームを団結させるための毎日のスタンドアップ ミーティング。目標とOKRを管理します。 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello などと統合します。 14 日間無料でお試しください。
Actioner
actioner.com
Actioner is your AI-powered work assistant, optimized to operate seamlessly within Slack. Designed as a dynamic business co-pilot, it is geared to boost efficiency and productivity, and simplify multi-platform task management. With a suite of AI agents tailored to address a wide spectrum of professi...
PosherVA
posherva.com
Accelerate Your Sales With The Power of a Personal Assistant for Less Than $1/Day. Save time and make more sales with an automated virtual assistant that automates your daily tasks on Poshmark™.
Quills AI
quills.ai
Quills.ai is your AI data assistant to access, analyze, and visualize data from databases, CSVs, and Excel effortlessly by chatting in plan english. Save time and rev up productivity with in-app chat, Slack, chatbots, etc.. and gain instant insights.
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins helps teams reduce the time spent in meetings. Meetings are opportunities to collaborate with your team, make sure the team is aligned towards the goals, explore new ideas and do better as a team. Instead lot of meetings end up being the time spent to discuss status updates and making sur...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify is a super simple SaaS integration platform for modern teams. One platform for all your automation needs so that you can focus on what truly matters - your growth. Set automations and pass data between apps in minutes. Use our new visual workflow builder (iPaaS) - add connections, filters...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers is an automation platform that lets you connect different apps and services to create workflows that trigger specific actions based on user behavior or other criteria. It is easy to use and requires no coding knowledge, allowing you to automate tasks and save time. With SureTriggers, yo...
Locoia
locoia.com
Locoia provides analytics and automation software solutions for growth and technology oriented companies. In addition to holistic analytics dashboards that can be integrated with your data sources, we offer ready-to-use pre-configured automation logic for sales & marketing that can be seamlessly int...
Prospr
prospr.work
Prospr is transforming employee management as the one app to replace them all for the success of frontline teams. Common sense solutions delivered in a mobile-app employees love, we are the future of work. Prospr offers robust real-time communication, learning & development, scheduling, shift manage...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals is a Microsoft Teams app that matches individuals together for virtual coffee meetings to increase employee engagement, start new dialogues and develop deeper connections. This app pairs together coworkers on a regular basis, over a video chat and a cup of coffee, to have a one-on-one mee...
Freedom
freedom.to
Our company is a small-sized business (up to 50 employees) with HQ located in North Carolina, and we are a remote team that works across three continents. We're building the world's best solution for managing distractions across desktop and mobile devices. Freedom blocks distracting websites and app...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io is the phone system that unites all your communication in one place that your team already loves – Slack! No additional software needed. Use your own phone number or get a new one in over 100 countries.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz is an Out-of-Office (OOO) management and automation platform that enables companies to design and manage an OOO experience that their customers & employees will love. By automating the entire OOO workflow through powerful integrations, Snoooz can reduce onboarding delays, address customer esc...
Rattle
gorattle.com
Rattle makes intricate sales processes easy to follow Revenue teams have detailed, important-to-follow sales processes — it’s your winning formula for securing new business & delivering a consistent customer experience. But we know as much as building out these processes wasn’t easy, it’s even harde...
Conclude
conclude.io
Conclude は、企業のコラボレーションを促進し、ワークフローを合理化するのに役立ちます。 Conclude Link を使用して Slack と Microsoft Teams を接続して双方向チャットを行うか、Conclude ワークフローを使用してサポート チケット、問題、インシデントなどを Slack で管理します。 👉 結論リンク: Slack と Microsoft Teams を接続して、チーム間のコラボレーションを向上させます。双方向同期により、チームは好みのメッセージング プラットフォームから作業できます。ファイルの共有と同期、メッセージの編集と削除、同僚への @メンシ...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG は、作業中に反復的なタスクを省略して、1 日 1 時間以上の時間を節約できる AI 生産性アプリです。あなたに代わって作成、拡張、関与してくれる生産性アシスタントを想像してみてください。 FlyMSG は、オンラインのどこにいてもナノ秒以内にスニペットまたはメッセージ全体を自動入力するため、どのユーザーでも次のことが可能になります。 * エンゲージメントを高める * 個人の生産性を合理化する * より効果的かつ効率的にコミュニケーションを図る FlyMSG の主な機能は次のとおりです。 * あらゆる種類のメッセージまたはスニペット (営業、管理、カスタマー サポート、採用、人...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports を使用すると、ユーザーは Slack チャネルを使用して Jira レポートを非公開で議論し、それに基づいて行動できるようになります。 Jira バーンダウン チャートやベロシティ チャートなど、20 を超える事前に設計されたレポート テンプレートを備えた Troopr Reports を使用すると、Slack 内で Jira レポートを簡単に構成およびセットアップできます。さらに、ユーザーは Jira アカウントのデータを利用して、カスタム レポートを最初から作成できます。折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフから選択して、パーソナライズされたグラフ レポートを作成で...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io は、開発チームが毎日のスタンドアップから始めて、より健全な会議習慣を構築するのに役立ちます。 — スタンドアップに向けて非同期を準備します — より鋭い最新情報を提供します — より良い聞き手になります — Slack に自動的にメモが送信されます — 毎日時間を取り戻しましょう!